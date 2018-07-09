Саратовские молодожены выстроились на набережной в форме сердца

В Саратове в рамках «Городских выходных» прошла массовая регистрация брака под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Восемь молодых пар решили зарегистрировать свои отношения. Молодоженов приветствовала Юлия Пономарева . Начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области вручила им свидетельства о регистрации брака.

Позже на Волжской стартовал парад молодоженов, в котором приняли участие порядка 50 пар. Молодые пары прошли по пешеходной зоне, затем свадебный кортеж двинулся на набережную Космонавтов, где пары выстроились в форме сердца и запустили в небо воздушные шары. Закончилось «свадебное путешествие» на Театральной площади праздничным концертом.

Фото пресс-службы мэрии