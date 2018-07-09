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Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: любовь или пиар-ход?
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Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: любовь или пиар-ход? 

Popcake.tv 3 часа назад
июля Ариана Гранде (Ariana) решила лично ответить одному из поклонников в, который заявил, что ее помолвка с Питом Дэвидсоном (Pete), а также помолвка Джастина Бибера (Justin) и Хейли Болдуин (Hailey) были специально организованы их менеджером Скутером Брауном (Scooter), чтобы привлечь внимание СМИ.
Девушка обошлась без скандалов, ругательств и оскорблений:
«Ты же понимаешь, что мы люди, которые живут, любят?… И Скутер — замечательный человек, ему не безразлично наше здоровье и личное счастье. Любовь наполняет жизнь светом. Надеюсь, что и с тобой это скоро случится. Ты заслуживаешь любви».
Сам Скутер пока никак не прокомментировал ситуацию: менеджер не ответил на вопросы поклонников о помолвке и о том, насколько сильно взлетели продажи альбомов музыкантов после заявлений о свадьбе.
Пит и Ариана были вместе всего лишь месяц, когда парень сделал предложение своей возлюбленной. Джастин колебался чуть дольше, зато для того, чтобы сделать девушке сюрприз, выбрал один из самых красивых ресторанов на Багамах. Кстати, всех посетителей заведения попросили убрать мобильные телефоны, так что мы можем только гадать, что именно Джастин сказал Хейли перед тем, как она радостно ответила «Да!».
Настоящая любовь или грамотный менеджмент? Надеемся, что скоро нам станет известно больше о том, как развиваются отношения в этих парах.
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Женский форум
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