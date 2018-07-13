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Какие Джастин и Хейли? Селена Гомес вся в работе!
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Какие Джастин и Хейли? Селена Гомес вся в работе! 

Peopletalk 13 июля 2018
Фото: Peopletalk
Кажется, Селена Гомес (25) окончательно оправилась от новости о помолвке ее бывшего Джастина Бибера (24) с его возлюбленной Хейли Болдуин (21). Сейчас певица полностью погружена в работу. Недавно она промотировала мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт», в котором озвучила главную героиню Мэйвис, потом снялась для новой рекламной кампании Puma, а теперь вот приступила к съемкам нового фильма.
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Оказалось, Гомес начала работу над картиной о зомби Kill The Head вместе Биллом Мюрреем (67), Хлоей Севиньи (43) и Адамом Драйвером (34). Папарацци заметили Селену на съемочной площадке в Нью-Йорке.
Кстати, в последнее время певица часто проводила время с таинственным незнакомцем. Правда, вскоре фанатам удалось рассекретить спутника Гомес, им оказался Калеб Стивенс — брат одной из лучших подруг Селены Ракель. Многие думали, что у пары роман, однако это не так. Инсайдер из близкого окружения Гомес заявил, что они «только друзья, ничего больше».
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Теперь звезде, кажется, вообще не до отношений.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-dzhastin-i-hejli-selena-gomes-vsya-v-rabote/
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