Какие Джастин и Хейли? Селена Гомес вся в работе!

Кажется, Селена Гомес (25) окончательно оправилась от новости о помолвке ее бывшего Джастина Бибера (24) с его возлюбленной Хейли Болдуин (21). Сейчас певица полностью погружена в работу. Недавно она промотировала мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт», в котором озвучила главную героиню Мэйвис, потом снялась для новой рекламной кампании Puma, а теперь вот приступила к съемкам нового фильма.

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Кстати, в последнее время певица часто проводила время с таинственным незнакомцем. Правда, вскоре фанатам удалось рассекретить спутника Гомес, им оказался Калеб Стивенс — брат одной из лучших подруг Селены Ракель. Многие думали, что у пары роман, однако это не так. Инсайдер из близкого окружения Гомес заявил, что они «только друзья, ничего больше».

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Теперь звезде, кажется, вообще не до отношений.

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