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С кем встречалась Хейли Болдуин до помолвки с Джастином Бибером
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С кем встречалась Хейли Болдуин до помолвки с Джастином Бибером 

FashionTime 10 часов назад
Фото: FashionTime
Модель и инстаграм-инфлюенсер Хейли Болдуин была завидной невестой до того, как успела обручиться с Джастином Бибером. 24-летний певец сделал ей предложение на Багамах в выходные, и, конечно же, Хейли сказал «Да». Если посмотреть назад в прошлое, взаимоотношения Джастина и Хейли были похожи на американские горки, и поэтому у девушки было не мало других парней, которые скрашивали ее одиночество, когда Джастин был занят, например, Селеной. В списке ее экс-возлюбленных и музыкант, и игрок NBA, и даже звезды YouTube.
Хейли встречалась с Люком из популярной группы 5 Seconds of Summer примерно в октябре 2015 года. Модель опровергала их отношения в Твиттере, но фотографии говорили больше слов. В 2016 году у девушки по слухам был роман с Дрейком, а позже со звездой NBA Джорданом Кларксоном. Хейли была замечена и с влогером Кэмероном Далласом. До 2017 года они были вместе. Потом девушку начали часто замечать с Шоном Мендесем, но Хейли вновь говорила, что они просто друзья. К слову, о Джастине Бибере Хейли тоже нередко отзывалась как о друге. К чему это привело — вы наблюдаете сами.
Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 23 Окт 2014 в 10:42 PDT
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