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Селена Гомес весело проводит время на яхте с друзьями после новости о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин
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Селена Гомес весело проводит время на яхте с друзьями после новости о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Селена Гомес
Вопреки ожиданиям общественности, которая предполагала, что после новости о помолвке своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин Селена Гомес впадет в депрессию и станет лить слезы в подушку, 25-летняя звезда и не думала грустить. В то время как Джастин и Хейли отмечали новый этап в своих отношениях, Селена весело проводила время с друзьями на яхте.
В Instagram подруги и помощницы звезды Терезы Мингус вчера, когда стало известно, что Бибер сделал предложение Болдуин, появился кадр, на котором Селена, одетая в голубой бикини, сидит в компании своей ассистентки и улыбается. Гомес как бы всем своим видом давала понять, что ничуть не расстроена и в ее жизни сейчас все прекрасно.
Селена Гомес и Тереза Мингус
Отдыхали девушки, кстати, не одни, а в компании молодых людей, которые под восторженные крики Селены и ее подруг прыгали с яхты в воду. Как рассказал источник, Гомес действительно совершенно не заботит личная жизнь бывшего возлюбленного.
Ее не беспокоят отношения Бибера и Болдуин и ей все равно, что они обнародовали свои отношения. Это последнее, о чем она думает. Сейчас она сосредоточена на своей жизни и уходе за собой. Она всегда будет уважать Бибера, но она о нем не думает и ее не волнует, что он делает,
— говорил он несколько недель назад.
Напомним, что в очередной раз свой роман Селена Гомес и Джастин Бибер возобновили осенью прошлого года, однако в марте они взяли перерыв в отношениях, который так затянулся, что Бибер стал встречаться с Хейли Болдуин. Селена же в мае выпустила песню, которую посвятила болезненному роману с Бибером. Однако теперь, как уверяют инсайдеры, все это в прошлом.
Она отлично проводит время с друзьями. После тяжелого года она наконец пребывает в гармонии с собой,
— заявляют они.
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