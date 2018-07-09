Раскрыты главные ошибки мужчин в сексе

Женщины рассказали о самых крупных ошибках мужчин в сексе. По словам ученых, эта информация поможет представителям сильного пола поработать над собой, чтобы создавать в дальнейшем неизгладимое впечатление на собственных партнерш.

Современные мужчины и женщины в постели являются куда более раскованными, чем представители прошлого поколения. Так, 1960-е годы на супругов, которые практиковали оральный секс, смотрели как на людей, потерявших все представления нравственности и морали.

Теперь все изменилось, однако на смену старым пришли новые проблемы. Женщины все чаще стали признаваться, что половые партнеры доставляют им дискомфорт и раздражение, а не радость и удовольствие.

Сексологи выяснили, какие ошибки в постели являются самыми распространенными. В первую очередь, недовольство женщин вызывает желание мужчин получать оральное удовлетворение не смотря ни на что, передает «МедикФорум».

Более того, представительниц прекрасного пола не устраивает, что их партнеры вообще не интересуются тем, что заводит доставляет им наибольшее удовольствие в постели. Это ошибка в большей степени влияет на качество интимной жизни.

Судя по результатам опроса, женщины испытывают гораздо больше удовольствия от секса, если партнеры ведут откровенные разговоры об этом. Неожиданные эксперименты без соответствующей подготовки их вдохновляют куда меньше.

Еще одной ошибкой является потеря интереса к женщине после наивысшей точки наслаждения в сексе. Многие представители сильного пола отказываются даже от объятий и поцелуев после достижения оргазма. С такими партнерами женщины заниматься сексом не стремятся, считая их чрезмерными эгоистами.