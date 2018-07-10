Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

В момент зарождения романтических отношений невозможно точно определить, что в будущем ожидает счастливую пару. К сожалению, многие отношения в конечном итоге заканчиваются разрывом. Почему портятся отношения у представителей разных знаков Зодиака, рассказывают звезды.

Конечно, однозначного ответа на вопрос: «почему рушатся отношения», не существует. Однако приведенные ниже подсказки астрологов в отношении «болевых точек» представителей разных знаков Зодиака способны помочь понять себя и своего партнера, чтобы избежать горького разрыва.

Известно, что Овны — натуры упрямые. Причем, прекрасно зная о такой особенности своего характера, они изо всех сил пытаются сдерживать эмоции, не показывать своего раздражения, избегать споров и конфликтных ситуаций. Правда, сдержанности Овна хватает ненадолго, и когда «чаша его терпения» переполняется, он громко хлопает дверью, оставив партнера наедине со своим недоумением. Чтобы построить счастливые отношения, астрологи советуют Овнам научиться говорить и договариваться: не копить обиды и недовольство, а постараться поговорить о них с партнером, принимая же какое-либо решение, учитывать не только свое мнение, но и партнера.

Телец

Телец всем своим видом дает понять, что в его жизни все просто отлично. Хотя это может быть совсем не так. Эта особенность Тельца скрывать все свои тревоги и переживания может сыграть «злую шутку» в отношениях с близкими людьми, так как они не всегда могут его правильно понять. Для того чтобы не испортить отношения, астрологи советуют Тельцам научиться доверять и делиться своими переживаниями с близкими и дорогими людьми.

Близнецы

Поступки на первый взгляд ветреных и переменчивых Близнецов на самом деле всегда логичны. Правда, объяснять это окружающим, в том числе и близким людям, Близнецам не интересно, да и вовсе не хочется. Чтобы не испортить отношения, астрологи советуют Близнецам убедить свою вторую половинку в своем постоянстве и надежности. Она ведь так нуждается в этом, правда.

Раки часто портят отношения своим вечным стремлением сделать всем хорошо. Они стараются-стараются, чтобы на «Земле царил мир», а в итоге получают лишь кучу обид и разочарований. Чтобы этого избежать, звезды советуют Ракам смириться с мыслью, что не может быть всегда все гладко и ровно, не копить в себе неприятные досады, превращая затем, казалось бы, мелкие ссоры в самые настоящие драмы.

Человек, рожденный под созвездием Льва — личность незаурядная, яркая и талантливая. Являясь лидером по натуре, он нередко буквально заставляет вторую половину жить «в тени» своей масштабной личности. Согласитесь, такая роль далеко не каждому придется по вкусу. Чтобы построить гармоничные отношения в паре, звезды советуют Львам уделять больше внимания своему партнеру, хвалить и отмечать все его успехи.

Девы портят отношения своим вечным стремлением к анализу всего, что происходит в паре. Порой спутнику Девы начинает казаться, что его вторая половинка видит все его недостатки насквозь. А здесь уже и до появления различных комплексов не далеко. Если вы рождены под знаком Девы, совет для вас: постарайтесь, чтобы в ваших отношениях было как можно меньше такого своеобразного «психоанализа». Кроме того, «внушите» своему партнеру, что любите его таким, какой он есть.

Весы всегда стремятся к спокойствию и умиротворению, избегая проявления в отношениях всякой динамики. Часто партнеру Весов кажется, что их отношения стоят на месте и не развиваются. Чтобы второй половинке не стало вдруг скучно, астрологи советуют Весам всегда поддерживать инициативность партнера и не бояться перемен.

Скорпион

Скорпионы в своем желании сделать отношения со своей второй половинкой более прочными и близкими порой «перегибают палку» и только все усложняют. Желая привнести в жизнь ярких красок и страсти, неугомонные Скорпионы способны создать напряженную обстановку, невыносимую для своей второй половины. Лучшее, что можно предпринять в этом случае Скорпиону, это вовремя остановиться, перенаправив свою творческую энергию в другое русло.

Стрелец

Стрельцы отличаются своей энергичностью, динамичностью. Близким неугомонного Стрельца, стремящегося максимально заполнить свою жизнь яркими красками и эмоциями, часто бывает трудно угнаться за ним. Поэтому представителям этого знака Зодиака так важно хотя бы время от времени сбавлять обороты и давать своей второй половинке отдышаться и отдохнуть.

Козерог

Козероги портят отношения, лишая их спонтанности и романтики. Обусловлено это врожденным стремлением Козерогов держать все под контролем. Практичному и прижимистому Козерогу чужды всякие резкие перемены в жизни: все должно идти по плану. А ведь партнеру, возможно, покажется скучной жизнь, в которой все рассчитано наперед.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи часто выглядят ветреными, даже эгоистичными. Чтобы добиться успеха в личной жизни, Водолею важно научиться быть с партнером искренним, а также дорожить отношениями.

Рыбы часто вводят себя в заблуждение, принимая желаемое в отношениях за действительное. А красивые, но призрачные иллюзии часто приводят их к жестокому разочарованию. Звезды советуют Рыбам научиться отличать фантазии от реальной жизни, в которой, к слову, порой не меньше прекрасного.

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