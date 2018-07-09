В Вороновском прошло мероприятие ко Дню семьи, любви и верности

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности прошло в минувшую пятницу в Доме культуры «Дружба». На праздник были приглашены семейные пары, которые прожили в браке 50 и более лет. Таких пар в этом году в поселении Вороновское— 19.

По традиции виновников торжества приветствовали Глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов и председатель Совета ветеранов Александр Туришин.

Много тёплых слов было сказано в адрес юбиляров. Тут было всё, и слёзы от воспоминаний, и уникальные истории знакомства, и песни под гармонь, и выступление артистов Дома культуры. Вот так, весело, в доброй семейной обстановке, с друзьями, детьми и внуками отпраздновали наши юбиляры этот замечательный праздник.

Каждая семейная пара получила цветы и памятный подарок. А семейная пара Николаевых была награждена медалью «За любовь и верность».