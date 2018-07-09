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В Вороновском прошло мероприятие ко Дню семьи, любви и верности
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В Вороновском прошло мероприятие ко Дню семьи, любви и верности 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности прошло в минувшую пятницу в Доме культуры «Дружба». На праздник были приглашены семейные пары, которые прожили в браке 50 и более лет. Таких пар в этом году в поселении Вороновское— 19.
По традиции виновников торжества приветствовали Глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов и председатель Совета ветеранов Александр Туришин.
Много тёплых слов было сказано в адрес юбиляров. Тут было всё, и слёзы от воспоминаний, и уникальные истории знакомства, и песни под гармонь, и выступление артистов Дома культуры. Вот так, весело, в доброй семейной обстановке, с друзьями, детьми и внуками отпраздновали наши юбиляры этот замечательный праздник.
Каждая семейная пара получила цветы и памятный подарок. А семейная пара Николаевых была награждена медалью «За любовь и верность».
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