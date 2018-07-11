«Не ждите того самого стакана воды — вдруг вам захочется шампанского?»: где искать мужа после 40

Счастливые отношения можно построить в любом возрасте, даже если за плечами есть печальный опыт. Психолог Ярослав Самойлов знает, как это сделать, и подскажет, где обитают мужчины, не боящиеся штампы в паспорте.

Задумались, где найти мужа после 40 лет? За спиной багаж знаний, а в руках — тележка проблем. Иногда женщина так боится остаться одна, что цепляется буквально за что попало. Помнит: некому будет подать тот самый пресловутый стакан воды… Но подождите! Может, он и не понадобится? Вдруг вам захочется шампанского?!

К 40 годам сформировался определенный «сценарий жизни»

Если отмотать прошлое, четко заметно: некоторые вещи в вашей жизни повторяются, слегка видоизменяясь. Это объяснимо: вы следуете одному и тому же сценарию, где роли были распределены еще в раннем детстве. Ответьте на вопрос, кем вы себя считаете: везунчиком, победительницей или неудачницей? От этого напрямую зависит, где вы будете искать новые отношения, и какого партнера встретите. Ошибочно думать: «новый муж, лучше старых двух» Большинство женщин признаются, что на их экс-отношения без оптимизма и бокала красного крепленого не взглянешь. Все потому, что они повторяют одни и те же ошибки: и в 20 лет, и в 40. А потом ходят к экстрасенсам с вопросом, где найти мужа или «выкатывают яйцом» венец безбрачия. Чтобы поиск принес положительные результаты — меняйте себя! Чего мужчины боятся в зрелой женщине: — опыта, силы, решительности, высокой планки, самостоятельности. Все это долгое время считалось мужскими качествами. И автоматически такая женщина воспринимается как соперник. — навязчивости из серии «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!» Одиночество у некоторых женщин на лбу написано. Стираем — идем дальше! — непринятия себя, своей сексуальности. Мужчины часто выбирают девушек моложе не только потому, что они красотки. Частенько молодые более открыты в сексе, для них многое неизведанно и интересно., Зрелая женщина все знает, все умеет, все может. Она опытна, но порой пресыщена. — нытья: «Я отдала ему лучшие годы». Мужчины любят легких женщин, которые не нагружают. И тем более, не сравнивают их с бывшими. Нашли в себе эти качества? Проработайте и нажмите кнопку «удалить», прежде чем задаваться вопросом, где найти мужа после 40 лет. Иначе даже самый лучший кандидат убежит без оглядки. А поиски возобновятся. И так по кругу.

Да, как в юности, уже не будет Как думаете, почему так много женщин попадаются в капкан брачных аферистов? Всевозможные пикаперы и альфонсы знают: женщина за 40 — лакомая добыча. Чаще всего у нее есть деньги и квартира, дети подросли, а вот самооценка понизилась. Возникло стремление доказать «я еще ничего». Поэтому искать мужа на сайте знакомств — сомнительная перспектива. Зрелые отношения строятся больше на уважении, доверии и стабильности, чем на страсти. Иногда полезно присмотреться к старым знакомым, с которыми всегда хотелось, но никак… Что же делать? Пройдите 4 этапа: начинайте с себя и постепенно меняйте сценарий своей жизни. Итак, по очереди. 1 этап. Определите свой психотип К этому возрасту женщина пришла с устоявшимися убеждениями. Психотипов много, но вот самые частые из них. Женщина-бизнес». Крепкая в работе, но хрупкая внутри. Мужчины таких часто боятся, ведь она слишком сильная, самостоятельная, самодостаточная, напористая и сексуальная. Такая интересует многих коллег, но они не рискуют завести с ней отношения даже под страхом канцелярского ножа. Лучше искать мужчин в путешествиях, при этом не рассказывать о своей работе. «А я не работаю!» — лучший ответ. «Женщина-молодуха». Стильная и самовлюбленная. Перманентно в поиске, находит лишь любовников, которые недолговечны. Образ вечной девочки мешает, притягивая несерьезных мужчин или инфантилов. А где же найти мужа? Внешность и поведение не соответствует возрасту: необходимо прокачать женские качества, научиться принимать себя, нивелировать страх. «Женщина-живу-для-других». Нежная и отзывчивая, жила по принципу все для кого-то. Родительские установки затмевали ее «хочу». Искала мужа, чтобы нравился маме или папе. Потом появились дети, и, скорее всего, теперь ждет одобрения сына или дочери. Собственные решения принимает с трудом. Среди таких женщин большой процент тех, от кого муж ушел к любовнице. Такие бывают услужливыми мамочками мужьям или жилетками любовникам. «Женщина-травма». Ее ранили прошлые отношения, но она готова начать все заново. При этом где-то глубоко голос говорит «Все мужики — козлы». Как думаете, кого она встретит? Потом погрустит у окна с подругой за бокалом винишка и решит: «Найду другого». Но другой часто — тоже козел… Искать не нужно, пока не проработаете обиду. Зачем наступать на те же грабли?Б.дшЮ Почему это важно? Ваш психотип влияет на то, каких мужчины вы притягиваете. Проработайте его и нейтрализуйте ошибки в поведении. Поймите: минусы и жизненные недоработки блокируют достойных кандидатов. Вы находите тех же мужчин, только с разными именами и лицами. Поэтому, если вы задаете вопрос, где найти мужа после 40 лет, то разберитесь в себе! 2 этап. Опишите, каким должен быть мужчина Возьмите бумагу и ручку и составьте четкий портрет своего мужчины. Какой он? Внешность и внутренние качества. А главное, какие у него интересы и увлечения. Подробно! Потратьте на это занятие не 10 минут, а неделю или две. Сколько нужно, пока вы не узнаете его (и себя в процессе) до мелочей. Так вы поймете его мышление, чем увлекается, где часто бывает. Может, он спортсмен, или любит театр? Теперь знаете, какие места посещать. И, кстати, знакомиться первой очень даже «комильфо». Главное, не наседать, а сделать это по-женски. Если это нормальный мужчина, и он заинтересовался — манипуляций и игр с его стороны не будет. Все по-честному.

3 этап. Выходите из зоны комфорта Как говорится: «Хотите получить то, чего никогда не получали, делайте то, что никогда не делали». Чтобы встретить будущего мужа, измените свой график, распорядок дня и правила. Как вы проводите неделю? Дом-работа-дом? На выходных к подругам или в торговый центр? Поверните все с ног на голову: путь на работу, магазин в который ходите, планы на отпуск. Начните ходить в те места, в которых никогда не бывали. Да, комфортно будет не всегда. Но уже через неделю с вами начнут происходить чудесные изменения, и будет море эмоций! 4 этап. Экспериментируйте с компаниями Как правило, у женщины к 40 годам эксперименты с окружением окончены. Вокруг люди, которых она заслужила — один и тот же круг общения. Подружки, знакомые, коллеги — все делятся на «своих» и «чужих». Но такие табу сужают поиск. Случайности случаются, но вселенной тоже нужно помочь.

Приведу пример Свету давно звала знакомая в поход на байдарках. Света отнекивалась: «не мое». Она любила Турцию, all inclusive и другого не признавала. Но за рубежом к ней липли совсем не те, причем по на родине история повторялась. Как-то раз Света рискнула и пошла в поход. С первого раза она мужа не встретила. Но появились новые эмоции и блеск в глазах. А через 4 месяца в магазине «Все для туризма» она познакомилась с мужчиной, за которого впоследствии вышла замуж. В глазах не должно читаться «Ищу мужика!» От женщины требуется позитивная энергия, женственность и жизнерадостность. К уверенной женщине будут притягиваться достойные мужчины. Вы можете совершать тысячу ошибок в прошлом. Но стоит поставить одну четкую цель — и вы в дамках! Это как в спорте — можно проигрывать, а потом однажды хорошенько потренироваться и выиграть главный чемпионат. Произойти это может и в 40, и в 50 и в 90 лет. Удачи!

Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн-проекта «Фаза роста»