День любви и верности в ГБУ «Ровесник»

6 июля в ГБУ «Ровесник» на ул. Пырьева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Корни праздника уходят глубоко в древность, опираясь на традиции нашего общества, воспевая главные ценности брака, семьи и любви. Взаимная любовь и верность, милосердие и забота друг о друге — эти принципы, воплощенные православными святыми Петром и Февронией в жизнь, и сегодня являются идеалом супружеской жизни и семейной гармонии. Символ этого праздника необыкновенный с одной стороны, а с другой — простой. Это ромашка, которая выражает чистоту отношений.

По традиции, чествовали семьи, чья любовь и верность проверена десятилетиями, которые прошли непростой жизненный путь рука об руку и сберегли такие теплые отношения. А герои торжества, в свою очередь, поделились секретами долголетия своих семей с молодыми супружескими парами, отметив, что самое главное любить друг друга, что любовь смысл существования человека, без верности не станет крепости сердечных уз, взаимопонимания и доверия, без семьи человек станет одиноким и обездоленным. Поэтому если есть семья, а в ней любовь и верность — вы сказочно богатые люди!

Свои творческие подарки гостям праздника подарили воспитанники творческих студий «Ровесника», а управа района — комплекты постельного белья. Встреча получилась по-настоящему семейной, домашней. Поздравляем!