«Павел кажется ей сексуальным только на фото»: нумеролог об истинных отношениях Дурова и Алены Шишковой

Поклонники гадают, встречаются ли на самом деле основатель Telegram Павел Дуров и модель Алена Шишкова. На днях нумеролог пролила свет на эти отношения.

Не так давно в Сети появились слухи о страстном романе известного IT-бизнесмена, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова и экс-возлюбленной рэпера Тимати , модели Алены Шишковой. Пару видели вместе на нескольких встречах за рубежом (Павел уже четыре года не живет в России).

Однако нумеролог Ольга Перцева считает, что Павел и Алена только дружат, но не влюблены друг в друга. Даже если бы эти отношения со временем переросли во что-то большее, долгое вместе знаменитости бы не провели.

«Вас это удивит, но Павел кажется сексуальным только на фото. Находясь рядом, и он, и Алена не излучают вибрации обаяния. Поэтому чаще всего таких мужчин, как Павел, женщины воспринимают как друга, брата, близкого и родного человека, но не как объект желания. Поэтому я склоняюсь к тому, что их отношения скорее дружеские, основанные на общем желании уединиться. Они друзья, но не любовники», — заявила Ольга в интервью порталу WMJ.ru

Фото: Instagram