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Хозяин в доме: есть ли он
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Хозяин в доме: есть ли он 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
«Кто хозяин в доме?» –вопрос, как ни странно, не такой однозначный, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что семья в сегодняшний российских реалиях, безусловно, существует в иерархии патриархальных ценностей, но нельзя рассматривать авторитет мужчины в доме как абсолютный. Попробуем пояснить, почему.
Главенство в доме –это вопрос распределения обязанностей. Но логика анального вектора, по которой большинство еще привыкло жить, мужчина в любом случае сохраняет за собой статус «главы семьи». Этому есть несколько причин. Например, американский исследователь и гендерный теоретик Р. Бреннон, описывая «настоящего мужчину», сформулировал четыре проекта мужественности: «Без бабства», «Будь большим боссом», «Будь крепким как дуб» и «Задай им жару». Все предложенные характеристики так или иначе апеллируют к стереотипу о мужской силе и авторитету везде: на работе и в семье.
Авторитет мужчины в доме проявляется в том, что он в нем –хозяин. Это понятие вкладывают в воспитание мальчиков с детства. В них растят будущих успешных людей, которые смогут обеспечить в должной мере свою семью. Умение зарабатывать деньги и приносить в дом еду, если следовать той самой логике патриархальных ценностей, о которой мы упоминали выше, должно сиюминутно превращать мужчину в глазах домочадцев в главу семейства, а женщине достается обслуживающая роль. Мнение отца для детей–непрекословно. Но тем не менее, мужчина, который позиционирует себя как «главного в доме» и может нести ответственность не только за самого себя, но и за всю семью, внушает женщине уверенность в завтрашнем дне и стабильность, которую в семейной жизни начинаешь все больше ценить. Но так ли важен глава в доме?
Давайте ненадолго вернемся к американским исследователям (им в отличии от английских ученых еще можно доверять). Тим Эдвардс в книге «Сultures of Masculinity» обозначил такую проблему как «кризис маскулинности»–подрыв мужского «незыблемого» авторитета в различных социальных сферах, в том числе и семье. Самое главное, упростилась роль мужчины в отцовстве. Женщине теперь не обязательно нужно иметь мужа, бойфренда или любовника, что выносить и родить ребенка: чудеса медицинской техники позволяют. Получается, что бабушки врали: стать матерью можно, не обременяя себя при этом семейными отношениями с мужчиной.
Но давайте разберем вопрос авторитета на более бытовых примерах. Как мы уже говорили, главенство –это распределение ролей. Если, например, мужчина приносит в дом деньги, то женщина ведет хозяйство и занимается воспитанием детей, то есть «облагораживает» дом и семейные отношение, что тоже –важно. В конце концов жена также имеет право зарабатывать деньги и строить карьеру, как и муж — на благо семьи, и тем самым зарабатывать свое право на «авторитет». Но «женщина у руля» воспринимается в обществе как отклонение от заданной нормой, поэтому в качестве компромисса многими парами практикуются партнёрские отношения, в которых мужчина и женщина существуют не как муж и жена, а как сообщники, для которых вопрос главенства — лишь помеха для достижения общих задач и целей.
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