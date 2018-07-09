9 неудачных свиданий: опыт иностранцев в России

Матео, 30 лет, Италия

На свидания я хожу скорее как на развлечение. Я люблю шутить и не совершенно не настроен говорить о чем-то серьезным, например, рассказывать о своих планах на ближайшие 10 лет. Иногда девушки на первом свидании пытаются узнать, сколько я хочу детей, какие у меня планы и мечты, какие у меня отношения с мамой. Останусь ли я жить в России или уеду в Италию. Чувствую себя в таких ситуациях как на собеседовании при устройстве на работу. Романтика пропадает. И интерес к девушке тоже. Откуда я знаю, что я буду делать через 10 лет? Вы сами-то знаете?

Ганц, 40 лет, Нидерланды

В Москве несколько станций с одинаковыми названиями и даже цветом. Например, Смоленская может быть синяя и голубая. И то же самое с Арбатской. Я до сих пор не понял причину этого. У вас фантазии не хватило придумать другие названия? Пару раз я приезжал на встречу не на ту станцию. Ждал девушку. Телефон был разряжен. С девушкой оба раза мы так и не встретились. Досадное недоразумение, но свидания не состоялись. И девушка на меня обиделась.

Алехандро, 45 лет, Бразилия

В Бразилии принято говорить обо всем. Запретных тем нет. После нескольких неудачных свиданий, когда девушки делали серьезные и обиженные лица и уходили, я понял, что в России разговоры о сексе на первом свидании лучше не заводить. Почему? Все равно все к этому и идет в конечном итоге. Тогда зачем все усложнять? Можно сразу узнать предпочтения друг друга. И потом, я же не зову сразу к себе домой (хотя такие идеи мне тоже приходят в голову). Мы просто общаемся. И узнаем друг друга лучше.

Боб, 29 лет, США Для меня основная проблема — это то, что девушки не понимают мои шутки. Да, я плохо говорю по-русски. А у них не идеальный английский. И мой юмор часто зависает в воздухе, так и не вызвав смех. О чем тогда говорить? Ну не о погоде же и не о красивых глазах? В общем, я часто разочаровываюсь из-за этого. И на второе свидание девушек не приглашаю.

Мэтью, 26 лет, Ирландия

Самым жутким свиданием оказалось то, на которое девушка привела меня в дорогой ресторан. Она заказала несколько блюд. Потом оказалось, что карты ресторан не принимает. У меня не хватило наличных. А она отказалась платить, сказав, что в России так не принято… Теперь прежде, чем идти в ресторан, я стараюсь выяснить, какие там цены. Я уже смирился с тем, что в России за все платит мужчина, не важно, русский он или нет. Но я контролирую ситуацию с выбором места, в которое мы идем.

Филиппе, 34 года, Франция

Мне нравится, как одеваются русские девушки. Это всегда яркий и эмоциональный образ. Конечно же, они это делают, чтобы произвести впечатление на нас. Но иногда бывает перебор. Я помню, как-то у меня была тяжелая голова, но я не стал отменять свидание, так как это некультурно. Девушка была в ярко-красном платье, с яркой помадой и безумно тяжелым парфюмом. В итоге у меня началась мигрень. Я до сих пор помню этот удушающий сладкий запах. И еще девушка много говорила и постоянно смеялась. Это было самое ужасное свидание в моей жизни.

Стефан, 43 года, Германия

Меня больше всего раздражает то, что девушка может прийти на свидание и сидеть, уткнувшись в телефон. Как будто меня здесь нет. Зачем тогда вообще встречаться? Мы вполне могли бы продолжить общение виртуально. На замечания и шутки по этому поводу девушка делает недовольное лицо и обижается. Такие свидание я не люблю. И быстро их заканчиваю под любым предлогом. Лучше уж посидеть в баре с друзьями или сходить в кино. Гораздо больше эмоций.

Санжив, 33 года, Индия

Основная проблема для меня на свиданиях — это то, что девушки не понимают мои красивые длинные любовные речи. Да, в Индии принято говорить женщине комплименты и воспевать ее красоту. В этом выражается почитание женщины. Когда я делаю это в России, то девушки начинают смеяться. Ничего смешного, по-моему. Мне становится обидно. Как еще я могу показать свои чувства? Только через комплименты и восхищение.

Майкл, 48 лет, Великобритания

Пожалуй, самое неудачное свидание для меня было, когда девушка постоянно сравнивала меня со своими бывшими: с бывшим мужем, с бывшим бойфрендов. Как это возможно? Они это они, а я это я. Зачем вообще сравнивать? Я пытался ей это объяснить, но девушка сказала, что мужчины все одинаковые, поэтому она видит схожие черты. Мне кажется, это были проблемы в голове у девушки.