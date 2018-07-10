Семьи из Лосинки поздравили с Днем семьи, любви и верности

Две семьи, проживающие в Лосиноостровском районе, поздравили с юбилеем семейной жизни в День семьи, любви и верности; церемония прошла в Бабушкинском парке.

Так, в этот день теплые слова прозвучали в адрес семьи Тимофеевых. Протоирей Александр Тимофеев , заместитель управляющего Северо-Восточным Московским Викариатством вырастили за годы совместной жизни четверых детей.

А чета Коробовых — Валентина Николаевна и Владимир Анатольевич — в этом году отметят 35-летие брачного союза. У них есть дочь, и они помогают воспитывать двух внуков-близнецов. А протоиерей Михаил Мелешко с супругой Ларисой Александровной воспитали пятерых детей. (иб)