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Семьи из Лосинки поздравили с Днем семьи, любви и верности
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Семьи из Лосинки поздравили с Днем семьи, любви и верности 

Управа района Лосиноостровский 25 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Две семьи, проживающие в Лосиноостровском районе, поздравили с юбилеем семейной жизни в День семьи, любви и верности; церемония прошла в Бабушкинском парке.
Поздравления от руководства Лосиноостровского района передала юбилярам специалист отдела по взаимодействию с населением Галина Уткина, к ней присоединились директор ПКиО Игорь Бускин и председатель Совета ветеранов района Роман Щербаков.
Так, в этот день теплые слова прозвучали в адрес семьи Тимофеевых. Протоирей Александр Тимофеев, заместитель управляющего Северо-Восточным Московским Викариатством вырастили за годы совместной жизни четверых детей.
А чета Коробовых — Валентина Николаевна и Владимир Анатольевич — в этом году отметят 35-летие брачного союза. У них есть дочь, и они помогают воспитывать двух внуков-близнецов. А протоиерей Михаил Мелешко с супругой Ларисой Александровной воспитали пятерых детей. (иб)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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