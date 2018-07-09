Джессика Альба призналась, что с 13 лет подвергалась сексуальным домогательствам

В Голливуде который месяц на слуху тема харассмента, знаменитости одна за другой делятся своим горьким опытом. 37-летняя актриса Джессика Альба решила присоединиться к армии женщин, признавшихся в том, что они пострадали от сексуальных домогательств.

Кинозвезда Джессика Альба начала сниматься в 13-летнем возрасте и с того времени много раз сталкивалась с непристойным поведением мужчин. Актриса, которая полгода назад в третий раз стала мамой, призналась в интервью зарубежным СМИ, что домогательства сексуального характера сопровождали ее на протяжении всего творческого пути: «Я была очень молодой и плохо разбиралась в бизнесе. Я думала, так и должно быть… Было много разных случаев».

Напомним, изначально в центре секс-скандала, который разразился в Голливуде, оказался продюсер Харви Вайнштейн , его обвинили в сексуальном насилии десятки женщин. Джессике Альбе удалось избежать печальной участи коллег по шоу-бизнесу. Она отмечает, что никогда не оставалась с кинематографистом наедине: «Мы виделись на премьерах и других мероприятиях, где было много людей». Известно, что Альба, которая считается одной из самых красивых и успешных актрис современности, счастлива в браке с коллегой Кэшем Уорреном, они воспитывают двоих дочерей и сына. Джессика планирует осведомить детей о необходимости самозащиты и контроля над своей жизнью: «Всегда есть предупредительные знаки и чувство самосохранения — ко всему этому нужно присматриваться и прислушиваться».