«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»

Моя жизнь похожа на любовный роман.

В юности познакомилась с парнем, который, кстати, через 15 лет стал мужем лучшей подруги. Сама я от него быстро ушла к "крутому", старше на три с половиной года. Он готовился к уходу в армию. Это были сладкие три месяца, когда любой из компании бегал по моему желанию в ларек мне за пивом, потому что все боялись "расправы" от моего авторитетного бойфренда! Тот не разбирался, права я или нет, а сразу "бил в табло".

Хоть между нами дальше поцелуев ничего и не зашло, но из армии я его честно ждала: жадно хватала желанные письма из почтового ящика и, забывая все текущие дела, сию же минуту с упоением читала, писала ответ и бежала отправлять на почту.

Примерно через год случайно встретила Пашку — друга моего парня из армии. Обсудили, как у кого дела, кто идет на дискотеку в выходные и всякое такое. Казалось бы, невинная встреча, но через день в школе ко мне подкатили "подруги", мол я "забираю чужого парня. И ладно бы только это, но они еще написали письмо моему Славику в армию! Тот приехал и увидел, что мы с Пашей идем вместе по улице (ну так совпало — район у нас небольшой). Он разбираться не стал, даже не подошел, написал очередное письмо с претензией. А я вдруг поняла, что нет смысла оправдываться. И обидно стало, что обвинили без вины.

В общем, замутила я с этим Пашей всем назло! Влюбилась впервые, он и стал моим первым мужчиной, и встречались мы четыре года, потом поссорились сильно — месяц не разговаривали и разошлись.

В какой-то момент встретила я на новогодней университетской дискотеке Сашу. Тот тоже "только что расстался". Ни разу в жизни у меня не было более близкой души! Друзья принимали нас за брата с сестрой. Мы могли закрытыми глазами молча повернуть и пойти в одну и ту же сторону. Но счастье нам тоже не светило: его бывшая начала угрожать спрыгнуть с крыши, подруги прилюдно в университетском кафе выливали мне йогурт на голову, мой бывший Паша встречал нас в подъездах, угрожал ему. Мы договорились расстаться, даже вернулись на какой-то момент к своим бывшим, но не сложилось.

Помню, было забавное первое свидание у него дома: крутой евроремонт, я жутко нервничала. И тут его затопили соседи, он весь вечер бегал по коридору с тряпкой, собирая воду, стекавшую с лампочек в потолке. Потом было свидание в джакузи с шампанским в одном из мебельных магазинов его мамы, потом вместе с ней ели блинчики с творогом. Стол был сервирован так, что я боялась перепутать вилки. До сих пор жалею, что тогда решили разойтись.

В итоге я разочаровалась в мужчинах и решила на полгода завязать со знакомствами. Поехала вожатой в детский лагерь на Волге. Там был кадетский отряд из Москвы, прапор их активно за мной ухаживал целую смену, но в итоге перестал.

Потом я уже была готова к отношениям, но никто об этом не знал. Лагерные ребята-вожатые смирились уже, что я ни с кем плотно не общаюсь, но по-дружески позвали на вечеринку после лагеря, где я встретила Сашу-полицейского. Ему сразу сказали, что нет смысла на меня тратить время, но ему-то как раз и повезло! Следующие четыре года я встречалась с именно с ним.

Закончив университет, переехала в Москву, стала снимать квартиру с подругой. Встретила на работе Эдуарда. Мы встречались месяц.

В определенный день, когда Саша должен был с вещами переехать в Москву ко мне, я решилась сказать об этом Эдику. Хотя влюбилась в него сильно уже. Эдик был в шоке, узнав, что у меня все это время был парень. Но сказал на следующий день: "ты мне самому нужна, давай, сообщи ему, что у тебя есть я, пусть он обалдеет!".

В итоге мне даже сообщать не пришлось. Какова вероятность, что в Москве можно встретить знакомого человека случайно на вокзале? Идем мы с Эдиком за ручку и видим: сидит мой! Конечно, была ссора и Саша ушел от меня. С Эдиком я жила примерно четыре года тоже, пока случайно не переспала в командировке с Максом. Зачем? Сама не знаю, ведь он мне даже не нужен был. В итоге, несмотря на все мольбы, Эдик меня бросил, хотя я уж и замуж за него собиралась.