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Хейли Болдуин показала обручальное кольцо!
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Хейли Болдуин показала обручальное кольцо! 

Peopletalk 3 часа назад
Вчера Джастин Бибер (25) сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21), а ведь они встречались всего месяц. Если верить инсайдерам, то бывшая девушка Бибера Селена Гомес вообще на успокоительном.
Но, кажется, Джастина это совершенно не волнует! Сегодня Бибера и Хейли подловили папарацци на Багамах. И им удалось заснять обручальное кольцо Хейли, которое девушка, впрочем, и не скрывала.
Смотри фото здесь.
Размер бриллианта довольно внушительный: видимо, Джастин настроен крайне серьезно!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hejli-bolduin-pokazala-obruchalnoe-koltso/
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Женский форум
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