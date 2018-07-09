Хейли Болдуин показала обручальное кольцо!

Вчера Джастин Бибер (25) сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21), а ведь они встречались всего месяц. Если верить инсайдерам, то бывшая девушка Бибера Селена Гомес вообще на успокоительном.

Но, кажется, Джастина это совершенно не волнует! Сегодня Бибера и Хейли подловили папарацци на Багамах. И им удалось заснять обручальное кольцо Хейли, которое девушка, впрочем, и не скрывала.

Смотри фото здесь.

Размер бриллианта довольно внушительный: видимо, Джастин настроен крайне серьезно!

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