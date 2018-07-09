Мужчина избил и изнасиловал девушку на первом свидании

Ухажер снимал все, что он делал на видео.

В Москве девушка заявила в полицию о том, что ее изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в Сети.

Инцидент произошел на улице Беговой. Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком на сайте и три недели общалась с ним в Сети. После они договорились о встрече.

Во время свидания молодые люди поехали на автомобиле в сторону центра. Затем мужчина надел девушке на голову мешок, избил, отвел в какое-то помещение и изнасиловал.