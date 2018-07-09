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Мужчина избил и изнасиловал девушку на первом свидании
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Мужчина избил и изнасиловал девушку на первом свидании 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ухажер снимал все, что он делал на видео.
В Москве девушка заявила в полицию о том, что ее изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в Сети.
Инцидент произошел на улице Беговой. Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком на сайте и три недели общалась с ним в Сети. После они договорились о встрече.
Во время свидания молодые люди поехали на автомобиле в сторону центра. Затем мужчина надел девушке на голову мешок, избил, отвел в какое-то помещение и изнасиловал.
По словам девушки, ухажер снимал все, что он делал, на видео. Мужчина отвез потерпевшую на улицу Молодежная, высадил из машины и скрылся, сообщает РЕН ТВ.
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