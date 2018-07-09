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Названы главные ошибки мужчин в сексе
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Названы главные ошибки мужчин в сексе 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Сексологи провели масштабное исследование среди женщин, чтобы понять, что мужчины делают не так в сексе. Был проведен опрос, в ходе которого дамы рассказали, каковы самые распространенные ошибки мужчин в постельных мероприятиях. Участницы честно признались, что портит их впечатления от интимной близости. О выводах рассказал портал «Медикфорум».
Выяснилось, что большинство представительниц прекрасного пола ненавидят излишнюю настойчивость мужчин в плане орального секса. По мнению опрошенных, очень часто мужчины пытаются принудить их к подобным ласкам в процессе, не получив заранее согласия. Некоторые наглецы, даже видя отсутствие энтузиазма у партнерши, пытаются сами поднести нежелательные части тела к ее рту.
Также, по рассказам участниц опроса, среди их сексуальных партнеров было много эгоистов, которые не интересовались ощущениями женщины и не «работали» над ними. Многие мужчины думают только о своем удовольствии, а эрогенные зоны их избранниц остаются забытыми и нетронутыми.
Очень обидно, по мнению дам, когда во время секса партнер трудится молча и невдохновенно. Им все же хочется слышать возбуждающие слова, комплименты, ну хоть какую-то обратную связь. А то непонятно, доволен мужчина партнершей или нет.
Но самое обидное — когда после оргазма избранник отворачивается и храпит. Девушкам хочется еще немного ласки и тепла даже после «пика», поэтому мужчинам рекомендуют не смеяться над фразой: «А поговорить?» и действительно пообщаться с подругой.
Если усвоить ценную информацию и воплотить ее в жизнь — отдача не заставит себя ждать. К тому же, это нетрудно — в России такие красивые женщины! Например, петербургских болельщиц недавно признали самыми роскошными на ЧМ-2018.
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