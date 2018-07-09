«Должна присутствовать тайна»: Сати Казанова рассказала, как сохранить семейное равновесие

В браке со своим супругом Сати Казанова находится еще совсем немного, но уже может давать советы фанатам, а её семья для некоторых из них является образцовой. Певица рассказала, как ей удается сохранять идиллию в отношениях с мужем.

По словам популярной исполнительницы, женщина не должна зависеть от мужчины эмоционально (впрочем, как отметили комментирующие, и материально тоже), должна быть личностью, а не просто «хорошей девочкой» — именно такая женщина способна заинтересовать и удержать возле себя мужчину. «Между ними всегда должна присутствовать тайна. Женщина как книга, интересная и увлекательная на каждой странице, и чтобы роман не закончился, дописывайте его сами». Такой, по всей видимости, и считает себя Казанова, а поэтому счастливо живет в браке с итальянцем, правда, пока совсем недолго, но время покажет. А сейчас в отношениях царит идиллия, супруги понимают друг друга с полуслова, имеют общие интересы, вместе мечтают: «Мне повезло с ним. Мы можем быть друзьями».

Без искренности, по мнению Сати, отношения продержаться не смогут, но это не является открытием ни для одного из её подписчиков, которые принялись комментировать публикацию. Они отметили, что артистка подает пример хорошей жены, а поэтому вполне имеет право давать советы, к которым стоит прислушиваться даже более опытным. «Быть собой, слушать себя, заботиться о себе — факт сохранения границ и отношений», — дополнила она. «Как вы правы! Мне очень приятно читать такие строки, это безумно ценно!» «Главное, найти своего человека, чтобы все совпало, а это так тяжело!» «Вам несомненно повезло, быть друзьями — большая редкость…» «Дай Бог вам через десять лет испытывать те же эмоции!»

Недавно вскрылись не самые приятные подробности из прошлого Сати. В программе «Секрет на миллион» она призналась, что была любовницей состоятельного мужчины, за что на нее, конечно, обрушился шквал критики. Но сама артистка не считает это преступлением, так как сердцу приказать невозможно.