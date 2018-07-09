Свадьбы, после которых разводятся быстрее всего

Ученые из Великобритании осуществили исследование, в ходе которого пытались определить, какие признаки могут указывать на высокую вероятность развода. Британские экономисты Эндрю Фрэнсис-Тан и Хьюго М. Миалон проанализировали 3 000 случаев вступления в брак и обнаружили любопытную связь между тратами на обручальные кольца и вероятностью развода. Они установили: пары, которые стремятся купить кольца подороже, распадаются чаще. По словам исследователей, те брачующиеся, которые потратили на обручальные кольца более полутора тысяч фунтов стерлингов (около 125 тысяч рублей), — разводятся гораздо чаще тех, кто предпочел более скромное по цене украшение. Этот же принцип, как подтвердилось позднее, работает и в отношении всей свадьбы в целом — чем она дороже, тем быстрее пара приходит к разводу.

«Пары потратившие на свадьбу свыше 15 000 фунтов стерлингов, разводились в 1,6 раз чаще всех остальных. Самыми крепкими оказались пары, чьи затраты не превысили 753 фунтов стерлингов», — установили авторы работы.

По их словам, возможность потратить деньги на пышное торжество означает большие хлопоты по его организации. Занимаясь этим, люди отвлекаются от реальных отношений. Но когда праздничный период проходит, наступают будни с их рутинными делами, которые могут вызывать разочарование у партнеров, не сумевших раньше понять, с какими особенностями человека рядом им придется столкнуться. Ранее МедикФорум писал о другом открытии ученых, обнаруживших, что люди с творческим мышлением неспособны хорошо зарабатывать.