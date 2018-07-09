Три техники, которые выведут секс на новый уровень

Тренировка интимных мышц набирает все большую популярность. Её рекомендуют женщинам после родов, тем, кто усиленно занимается в спортивном зале, и просто тем, кто не доволен своей интимной жизнью. Помимо всех преимуществ, таких как приведение мышц влагалища в тонус и профилактика опущения органов малого таза, интимные тренировки дают женщине огромный бонус в постели.

Какие мышцы мы тренируем?

Во время тренировки мышц тазового дна активное участие принимает группа мышц под названием лоно-копчиковая мышца, она состоит из:

луковично-губчатой мышцы, которая обвивает тело клитора и переднюю стенку влагалища; ты можешь почувствовать эту мышцу, прервав процесс мочеиспускания;

леватора ани, той мышцы, при тренировке которой женщина активно воздействует на заднюю и боковые стенки влагалища; чтобы почувствовать эту мышцу, необходимо как бы «втянуть» анус.

Обеими этими мышцами, составляющими каркас для органов малого таза, женщина может управлять, а это значит, что их можно не только натренировать, но ещё и научиться «играть» ими во время секса, что гарантированно доставит незабываемое удовольствие обоим партнёрам.

Что такое вагинальные фрикции?

Это техника вагинального секса, при которой женщина самостоятельно управляет мышцами влагалища во время вагинального секса. При этом она может даже не двигаться, но довести партнёра и саму себя до мощнейшего оргазма. Кстати, способности знаменитых тайских волшебниц, которые могут стрелять шариками для пинг-понга из влагалища и даже курить им, тоже основываются на искусстве владения интимными мышцами. Сегодня обычной женщине для того, чтобы развить свою сексуальность на физическом и психологическом уровне, не нужно изощряться и стрелять чем бы то ни было своими половыми органами. Достаточно регулярно заниматься тренировкой интимных мышц, чтобы вывести удовольствие на новый уровень.

Как управлять интимными мышцами?

Эффективность техник зависит от двух факторов: тренированности мышц, а также быстроты и качества выполнения техник. Если мышцы имеют стандартную тренированность (то есть ты не занимаешься с вагинальными шариками или специальным тренажёром хотя бы 2 раза в неделю), то, как бы умело ты ни управляла ими, — ощущений для тебя и партнера практически не будет. Уровень силы мышц, необходимый для того, чтобы техники произвели впечатление на партнера, начинается с пяти месяцев или полугода регулярных тренировок.

Второй фактор — это умение правильно выполнять технику. Для этого также необходимы тренировки, чтобы мышцы сокращались легко и непринужденно и чтобы секс был приятен, а не превращался в изнурительный забег каждый раз.

1. Техника «Аплодисменты» является самой простой и легко выполнимой. Для её осуществления тебе необходимо одновременно сжать все мышцы тазового дна, а затем отпустить. Конечно, для того, чтобы это произвело ошеломительный эффект, нужно научиться выполнять эту технику хотя бы в течение 5 минут. Чем быстрее и сильнее ты будешь напрягать и расслаблять мышцы, тем больше ощущений доставишь себе и своему партнёру.

2. Техника «33 желания» требует более серьезной подготовки, особенно в управлении мышцами. Для того чтобы её выполнять, тебе необходимо научиться различать хотя бы две мышцы тазового дна (о них мы говорили выше) и уметь выполнять цикл «напряжение-расслабление» отдельно друг от друга. Кроме того, здесь уже играет роль еще и контроль над силой сжатия — ты должна научиться напрягать мышцы как минимум в трех разных состояниях: слабо, средне и сильно. Для выполнения этой техники необходимо сначала сжать одну из мышц, постепенно усиливая силу сжатия, вторую при этом задействовать не нужно. Затем необходимо расслабить все мышцы. Теперь можно переходить ко второй мышце и делать то же самое — напрячь её и постепенно усиливать напряжение, а затем расслабить. Важный нюанс: если управление мышцами на слабом уровне, то вместо техники «33 желания» получится аналог предыдущей техники. И вся красота и необычность ощущений пропадет, поэтому важно поработать над умением сильно напрягать мышцы по отдельности.

3. Техника «Ступеньки» — одна из самых сложных влагалищных техник. Она требует значительного мастерства не только в управлении мышцами тазового дна, но и мышцами брюшного пресса! И хотя для того, чтобы ее натренировать, требуется приложить усилия, результат будет незабываем — максимум приятных ощущений, таких, которые невозможно испытать при обычном сексе. При выполнении этой техники будет задействована только одна мышца тазового дна — луковично-губчатая, а также мышцы пресса. Двигаться нужно снизу вверх, от мышц вокруг влагалища к мышцам пресса и обратно, сначала усиливая нажим, а затем его ослабляя. Первой включается луковично-губчатая мышца: тебе необходимо напрячь ее сначала слабо, затем сильнее и потом очень сильно. Продолжая ее держать, подключай мышцы брюшного пресса, тоже снизу вверх. А затем, также постепенно, «отпускай» их в обратном порядке. Сначала брюшной пресс — сверху вниз, а затем и мышцу тазового дна.

Важно, что для выполнения этой техники необходимо не только научиться сжимать мышцы тазового дна и управлять ими, но и удерживать их в напряжении некоторое время. В противном случае вместо техники «Ступеньки» получится легкая волна, состоящая из напряжения и расслабления мышц пресса.

Эксперт центра семейного и сексуального образования Secrets Наталья Бойцова