Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех

Певица Анита Цой стала жертвой домогательств. Иностранный политик оказывал звезде знаки внимания.

Артистка встретила высокопоставленного человека, имя которого специально не называет, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам артистки, любвеобильный мужчина недавно сыграл свадьбу с азиаткой.

"Так получилось, что он заметил меня и начал стрелять в меня глазами. Делал это очень активно! Я даже не знала, как реагировать на это", — вспоминает ошарашенная звезда. Она отметила, что не заметить такие настойчивые знаки внимания она не мола. Ситуация усугублялась тем, что рядом с политиком стояла его законная супруга.

Анита решила поставить мужчину на место: «Мне стало стыдно перед его женой. Стыдно настолько, что пришлось подойти к ним и на английском языке сказать, как прекрасна его супруга и как он счастлив в браке». План удался, больше иностранец в сторону Цой не засматривался.

Анита полагает, что супруга политика к подобным выходкам мужа относится весьма спокойно. В Корее жены часто закрывают глаза на измены и иногда даже сами ищут благоверным девушек для сексуальных утех.

Цой до сих пор вспоминает, как однажды приехала навестить родную тетю в Южную Корею. «Утром просыпаюсь и вижу, как она листает журналы с объявлениями от девушек легкого поведения. Оказалось, ищет своему мужу пару на вечер. Для меня это было шоком. А тетя спокойно сказала: „Анита, зачем мне проблемы? Я найду девушку, подберу им хорошую гостиницу. Пусть он после работы поедет к ней и вернется домой радостным и довольным“, — рассказала звезда.

По словам Аниты, такие мероприятия ей не по душе. С любимым мужем она счастливо живет уже более 25 лет и походы „на лево“ у них не в чести, сообщает Sobesednik.ru

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