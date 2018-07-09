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Критика и недоверие: сигналы того, что вы разрушаете свои отношения
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Критика и недоверие: сигналы того, что вы разрушаете свои отношения 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Когда в отношениях происходит разлад, многие склонны во всем винить партнера. Вот только невозможно, чтобы вина за это лежала на одной из сторон, и некоторые из совершаемых нами ошибок способны разрушить крепкий союз.
Приоритеты
Если у вас напряженный график, это не значит, что можно легко пренебрегать партнером и игнорировать совместные планы. Ставьте себе напоминания, чтобы не забыть о походе в кино или ужине с родителями. Кроме того, стоит хотя бы несколько раз в неделю выбираться на свидание или устраивать совместные посиделки дома.
Общение
Общение между влюбленными не должно сводиться к банальным фразам и шаблонным ответам. Партнерам следует оставаться искренними и открытыми друг с другом, уметь делиться эмоциями и переживаниями, а также не скрывать проблемы. В противном случае не стоит удивляться, что вы отдаляетесь.
Доверие
Если партнер вынужден задержаться на совещании, не стоит звонить ему по несколько раз и устраивать допрос. Кроме того, не нужно лезть в почту или телефон человека, оставляя ему место для личного пространства. Лучше не переносить на новые отношения неприятный опыт из старых или быть собственником, иначе вы просто оттолкнете вторую половину истериками и подозрениями.
Критика
Привычка донимать вторую половину из-за незначительных оплошностей не приведет ни к чему хорошему. Попытки переделать партнера часто отталкивают последнего и заставляют его закрываться. Можно найти другие методы воздействия, чтобы человек видел последствия своих действий. К примеру, если партнер разбрасывает по дому носки, то заявите, что попасть в стирку они могут лишь с конкретного места. Когда одежда закончится, он поймет все сам.
Поддержка
Порой мы начинаем воспринимать партнера как должное, забывая проявлять эмпатию, поддержку и внимание. Мы игнорируем слово спасибо и не пытаемся подбадривать вторую половину в непростых ситуациях, что заставляет человека чувствовать себя одиноким, и ему начинает казаться, что его не ценят.
Компромиссы
Партнерам крайне важно уметь договариваться даже в тех вопросах, в которых их мнения расходятся. Из-за завышенных ожиданий по отношению ко второй половине нередки упреки, крики и даже шантаж. Вот только привычка при каждом конфликте грозить расставанием в итоге подорвет доверие и привязанность между влюбленными. Чаще говорите друг с другом, учитесь слушать и смотреть на ситуацию со стороны избранника.]]>
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