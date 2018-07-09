Классический роман: 11 мнений мужчин о том, как улучшить миссионерскую позу

«Да это скукотища!» — порой говорят люди о миссионерской позе. Вовсе нет! Во‑первых, это классика, которая всем понятна. Во‑вторых, ее можно сделать гораздо приятнее. Вот что рассказывают об этом мужчины, которые любят миссионерку.

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«Обними меня, прижми сильнее, положи руки мне на бедра и двигайся в такт, обними ногами, поцелуй, не стесняйся стонать… Делай все, чтобы выразить удовольствие и любовь. За это я и люблю эту позу!» — Денис, 28 лет.

«Мне нравится, когда она хватает меня за шею. Люблю смотреть на ее лицо и на то, как она касается пальцами клитора», — Вадим, 30 лет.

«Пусть царапает меня по спине, двигает бедрами, целует везде, куда дотянется, говорит милые глупости… Все это прекрасно», — Михаил 25 лет.

«Больше всего мне нравится, когда она обхватывает меня руками за шею, ногами за бедра. Я приподнимаюсь, удерживаю ее на себе, и мы двигаемся в такт. Правда, со слабой спиной так делать не получится», — Олег, 27 лет.

«Зависит от нашей активности. Медленно и глубоко, со зрительным контактом и поцелуями, или быстро и, возможно, со шлепками. Люблю все варианты!» — Егор, 26 лет.

«Если она крепко обнимает меня ногами, я испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие», — Виктор, 31 год.

«Мне нравится, когда она говорит, чего хочет, и требует большего», — Дмитрий, 32 года.

«Я люблю чувствовать, как она ласкает основание пениса, и смотреть, как она касается груди», — Данила, 30 лет.

«Если жена стонет мне в ухо, больше ничего не надо! И она тоже это знает. Это похоже на взрыв бомбы!» — Евгений, 23 года.

«С ума схожу, когда она касается моих сосков», — Владимир, 29 лет.

«Я перестаю думать обо всем. Отключаю голову, стремлюсь к удовольствию. Не люблю, когда у меня пытаются выяснить, все ли хорошо. Перестаю сопротивляться охватывающему меня оргазму, нравится чувствовать себя желанным и страстным. Этого хватает для отличного секса!» — Игорь, 25 лет.

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