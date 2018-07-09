Русская жена французского новичка КХЛ, которая заставит вас ненадолго забыть о футбольном ЧМ

В новом сезоне в Континентальной хоккейной лиге станет на одного француза больше. Sport24 уже подробно рассказывал о том, кто такой Йоанном Овитю –.

Настало время познакомиться с женой француза. Ее зовут Илария, она — русская и уже научила мужа говорить, читать и даже писать на нашем языке. Эта девушка точно сделает российский хоккей намного красивее.

Илария обожает серфинг.

И вообще море. Не зря Йоанн выбрал сочинский клуб.

Ближайшие два года девушка будет находиться рядом с любимой стихией.

Иларии очень нравится на Бали.

Но и в более холодных условиях она чувствует себя комфортно.

Жена Овитю фанатеет от спорта.

И находится в сумасшедшей форме.

Эта девушка прекрасна в любом образе.

Больше красивых девушек в хоккее на Sport24: