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Русская жена французского новичка КХЛ, которая заставит вас ненадолго забыть о футбольном ЧМ
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Русская жена французского новичка КХЛ, которая заставит вас ненадолго забыть о футбольном ЧМ 

SPORT24.ru 38 минут назад
Фото: SPORT24.ru
В новом сезоне в Континентальной хоккейной лиге станет на одного француза больше. Sport24 уже подробно рассказывал о том, кто такой Йоанном Овитю –.
Настало время познакомиться с женой француза. Ее зовут Илария, она — русская и уже научила мужа говорить, читать и даже писать на нашем языке. Эта девушка точно сделает российский хоккей намного красивее.
Илария обожает серфинг.
И вообще море. Не зря Йоанн выбрал сочинский клуб.
Ближайшие два года девушка будет находиться рядом с любимой стихией.
Иларии очень нравится на Бали.
Но и в более холодных условиях она чувствует себя комфортно.
Жена Овитю фанатеет от спорта.
И находится в сумасшедшей форме.
Эта девушка прекрасна в любом образе.
Больше красивых девушек в хоккее на Sport24:
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