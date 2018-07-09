Брак поневоле: Бен Аффлек готовится к свадьбе

Актер Бен Аффлек и его избранница Линдси Шукас ждут ребенка и в скором времени планируют оформить свои отношения, сообщает издание Radar Online. «Они хотят пожениться до конца лета, — сказал инсайдер Radar. — Они любят Гавайи и, скорее всего, церемония состоится там. Они отлично провели время на острове в апреле, когда Бен снимался там».