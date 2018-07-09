Брак поневоле: Бен Аффлек готовится к свадьбе 

Актер Бен Аффлек и его избранница Линдси Шукас ждут ребенка и в скором времени планируют оформить свои отношения, сообщает издание Radar Online. «Они хотят пожениться до конца лета, — сказал инсайдер Radar. — Они любят Гавайи и, скорее всего, церемония состоится там. Они отлично провели время на острове в апреле, когда Бен снимался там».
Однако, прежде чем возлюбленным удастся зарегистрировать брак, им предстоит пройти бракоразводные процессы со своими предыдущими избранниками. Линдси пока еще не закончила оформление расторжения брака со своим мужем Кевином Миллером, с которым она не живет уже пять лет. Бен Аффлек уже три года пытается оформить расставание с женой Дженнифер Гарнер, с которой у пары трое детей.