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Вся история любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин
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Вся история любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера Джастин Бибер (24) сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21). Сначала мы подумали, что это шутка: все-таки они всего месяц вместе, но потом даже их родители это подтвердили. И хоть у Джастина и Хейли не было такой «Санты-Барбары», как с Селеной Гомес (25), тут тоже есть что вспомнить!
В детстве Хейли была настоящей фанаткой Джастина Бибера! И не только его! Поклонники нашли твит 15-летней модели, в котором она написала, что с нетерпением ждет, чтобы увидеть, в чем «Джелена» (пара Джастина Бибера и Селены Гомес) появится на вечеринке Vanity Fair.
I gotta say I was really looking forward to seeing what color coordination Jelena was gonna do for this years VF party.. #sigh #ohwell
— Hailey Baldwin (@haileybaldwin) February 27, 2012
А в 2014 году Болдуин рассказывала E!News: «Я знала его еще тогда, когда мне было лет 13. Мы были хорошими друзьями все эти годы». Познакомились они, кстати, на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“» — о жизни Джастина. Хейли было 14, а Джастину 16.
Это судьба? Смотри, как познакомились Джастин Бибер и Хейли Болдуин 😍 Подробности на 👉 Peopletalk.ru! #peopletalkru #джастинбибер #хейлиболдуин
A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on  Jul 9, 2018 at 6:56am PDT  В начале 2016-го Джастин Бибер (24) и Хейли Болдуин (21) начали встречаться. Правда, эти отношения оказались недолгими — через пару месяцев парочка рассталась. А недавно модель призналась изданию The Sunday Times, что они просто были слишком молоды, когда повстречали друг друга, и после короткого романа поняли, что им лучше быть друзьями.
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Правда, судя по всему, теперь они готовы к серьёзным отношениям! В конце мая парочку стали все чащей замечать вместе: сначала они отдыхали в Майами, потом переместились в Нью-Йорк, целовались на улицах в Лос-Анджелесе и тусовались в Вашингтоне. И вот, певец решился на ответственный шаг и сделал предложение руки и сердца Хейли вчера на Багамах.
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Мы уже с нетерпением ждём свадьбу и фантазируем, в чем же Хейли пойдёт под венец.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vsya-istoriya-lyubvi-dzhastina-bibera-i-hejli-bolduin/
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