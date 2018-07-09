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Попробовали — не понравилось: 7 откровенных историй о новизне в сексе
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Попробовали — не понравилось: 7 откровенных историй о новизне в сексе 

Карельские вести 1 час назад
Неважно, занимаетесь вы сексом в темноте в миссионерской позе или исследуете оттенки серого, у каждого найдется, что рассказать о самых странных происшествиях в постели. Вот, например…
«Мы хотели попробовать секс в наручниках. Точнее, выяснилось, что у нас одна и та же мечта. В один прекрасный день она сказала, что готова связать меня и сделать что-нибудь приятное. Я согласился. Итог мне не очень понравился, но мы хотя бы попробовали что-то новое», — Кирилл, 27 лет.
«Мы с женихом попробовали секс втроем — с участием общей знакомой. При этом у всех троих было немало запретов и границ. В общем, вышло так себе, вряд ли мы решимся повторить», — Елена, 30 лет.
«Мы оба любим ролевые игры, с удовольствием в них участвуем. Однажды так вошли в образы, что перенесли действо в постель. И нам так понравилось!» — Марьяна, 25 лет.
«Нам с женой всегда было интересно поучаствовать в групповом сексе, и однажды выдалась такая возможность. Но когда мы пришли на секс-вечеринку, оказалось, что мечты об этом возбуждали нас гораздо сильнее, чем наблюдение за тем, как партнер занимается сексом с кем-то еще. Мы довольно скоро ушли, хотя идея, конечно, интересная», — Вадим, 27 лет.
«Мы купили в секс-шопе плетку и однажды опробовали ее. Было больно, никакого возбуждения. Наверное, мы что-то сделали не так», — Денис, 30 лет.
«В ночь после свадьбы мы были в отеле, где окна некоторых номеров смотрят друг на друга. А мы забыли задернуть шторы! Посреди секса заметили, что у нас есть зрители из номера напротив. Но мы не остановились — думаю, им понравилось», — Стефания, 25 лет.
«Мы с мужем записали секс на видео и выложили на специальном сайте. Но провисело оно недолго: мы испугались, что там есть знакомые, и все убрали», — Алла, 24 года.
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