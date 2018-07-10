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Фото: Тейлор Свифт с бойфрендом Джо Элвином отдыхает на островах Теркс и Кайкос
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Фото: Тейлор Свифт с бойфрендом Джо Элвином отдыхает на островах Теркс и Кайкос 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Тейлор Свифт и ее бойфренд, актер Джо Элвин, были замечены на романтическом отдыхе на островах Теркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане недалеко от Гаити. Ранее парочка не так часто радовала поклонников совместными появлениями, но теперь решила не скрывать свой роман от общественности.
Влюбленных сняли во время отдыха на одном из песчаных пляжей острова. Очевидно, что Тейлор и Джо отлично проводят время вместе и между ними все прекрасно. Некоторое время назад таблоиды писали о напряженных отношениях между ними, а также о том, что Свифт очень легкомысленна в выборе партнера и скоро бросит парня. Однако пара продолжает доказывать, что их чувства крепки и сильны. Отношения певицы и актера начались почти два года назад — осенью 2016, но лишь прошлым летом их впервые сфотографировали вместе.
попкорнnews
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