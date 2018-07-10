Все способы раскрыть женскую сексуальность

Сексуальная привлекательность, чувственная манера поведения, привлекающая внимание и провоцирующая на мысли о сексе, — все это не о тебе? WMJ.ru знает, как сделать из любой женщины гуру постельных утех, и делится своим знанием с тобой.

Иногда нам, женщинам, может казаться, что мы недостаточно сексуальны или раскрепощены в отношении собственной интимной жизни. Что делать, если никак не удается поймать то зыбкое ощущение уверенности в себе и летящего чувства свободы во время секса? Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets, перед тем как бежать к врачу (а это обязательно нужно сделать, если проблема кроется где-то глубже), советуют попробовать поработать над своей сексуальностью самостоятельно. Рассказываем о семи неочевидных способах, которые точно помогут раскрыть твою сексуальность.

Это один из самых очевидных советов, который, однако, поможет тебе научиться чувствовать свое тело, снимать зажимы и мышечные спазмы, а также научит находить время только для себя. Мастурбацию, призванную раскрыть возможности твоего тела, можно и нужно превращать в целый процесс, ведь для достаточного возбуждения женщины очень важен и антураж. Зажги свечи, надень красивое нижнее белье и не спеши переходить сразу к делу. Вибратором можно стимулировать не только эрогенные зоны, но и те места на теле, которые жаждут прикосновений. Например, шея, которая практически всегда оказывается напряжена, или живот, прикосновения к которому очень важны. Постарайся исследовать все свое тело, ведь мастурбация нужна не только для того, чтобы получить быстрое удовольствие, но еще и для того, чтобы познать себя и научиться слышать свои желания.

Или снизу. Возможно, стоя. В общем, так, как ты еще не пробовала. Наверняка тебе хотелось заняться сексом как-то иначе, не так, как вы с партнером привыкли это делать. К сожалению, такое случается достаточно часто, когда в длительных отношениях или браке партнеры перестают искать пути, чтобы разнообразить интимную жизнь. А ведь для того, чтобы внести какое-то разнообразие, не нужно выворачиваться наизнанку. Достаточно просто поменять привычный сценарий. Например, если вы всегда занимаетесь сексом вечером, попробуйте сделать это утром. А если верным спутником в вашем сексе стала кровать в спальне, переместитесь на кухню.

Потому что это никогда не будет лишним и пойдет только на пользу. Тренировка мышц тазового дна способна не только укрепить мышечный каркас и препятствовать развитию таких заболеваний, как недержание мочи, опущение матки, но и гарантированно сделает твою сексуальную жизнь лучше. Натренированные мышцы будут более чутко отзываться на стимуляцию, а также быстрее насыщаться кислородом за счет циркуляции крови — это способствует быстрому возбуждению и мощной разрядке.

Этот совет станет особенно ценным для тех женщин, которые по каким-либо причинам стесняются своего тела и боятся демонстрировать его партнеру А ведь именно стеснение и отсутствие любви к самим себе так часто мешает женщинам получать настоящее, глубокое и полное удовольствие от секса. Поэтому всякий раз, когда выдается такой случай (можно, например, отправить мужа гулять с ребенком), раздевайся и ходи по дому голышом. Тело будет двигаться значительно свободнее, чем в одежде, и ты сможешь почувствовать, как дышит каждая его клеточка. Особенно смелым девушкам можно при этом разглядывать себя в зеркале, отмечая отдельные части тела, которые кажутся наиболее красивыми. Чем чаще ты будешь видеть себя голой, тем быстрее придет осознание обыденности этого ощущения. Вот тогда и исчезнет стеснение, сковывающее тело, словно цепи.

Многие женщины почему-то уверены в том, что когда партнерша, например, во время проникающего вагинального секса помогает себе рукой, это обязательно должно не понравиться мужчине (обидеть или заставить его усомниться в своих сексуальных способностях). На самом деле мужчинам нравятся те, которые умеют получать удовольствие от близости и точно знают, как они могут это сделать. Вид женщины, которая доставляет себе удовольствие, способен разжечь огонек в глазах даже самого неприступного представителя сильного пола. А ты своими действиями можешь не только доставить себе приятные ощущения, но и наглядно продемонстрировать ему, какие мануальные ласки тебе нравятся.

Чтобы понять, какое наслаждение может подарить твое собственное тело тебе и твоему партнеру, используй эту технику. Массаж телом о тело — это буквально акт чувственности, во время которого стираются запреты и размываются границы. Твоим верным помощником в деле станет массажное масло с приятным и эротичным ароматом. Представь: только вы вдвоем, волшебный аромат и необычайное чувство единения. Массаж как часть предварительных ласк может стать тем самым опытом, который подарит совершенно иные ощущения от близости.

Потому что так можно будет задействовать абсолютно все каналы для получения информации из внешнего мира. Делать это с завязанными глазами, конечно, тоже интересно и по-своему необычно. Но при свете ты сможешь видеть своего партнера, наблюдать за изменением эмоций на его лице, отмечать внешнюю реакцию своего тела на прикосновения и ласки. Что может быть эротичнее смятой простыни, разметавшихся по подушке волос и опьяненных глаз возлюбленного? Вот и мы не знаем, поэтому настоятельно рекомендуем подключать все рецепторы для получения феерического удовольствия.