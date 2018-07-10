«Зачем он ей?»: Венсан Кассель готовится к свадьбе с молодой любовницей

Один из самых сексуальных актеров современного кинематографа, бывший супруг Моники Беллуччи француз Венсан Кассель готовится вскоре снова пойти под венец. Избранницей 51-ленего мужчины стала юная модель Тина Кунаки.

Венсан Кассель снова готов связать себя узами брака. Недавно стало известно, что 51-летний французский актер намерен сыграть свадьбу уже этим летом. По сообщениям европейских таблоидов, торжественное венчание запланировано на август. Местом проведения романтичного события был выбран знаменитый курортный город Биарриц, что расположен на юго-востоке Франции. Многие англоязычные издания успели также сообщить, что 21-летняя Тина вовсю готовится к свадьбе и даже успела выбрать себе платье от Viktor&Rolf.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара Венсана Касселя и Тины Кунаки считается очень красивой и гармоничной. Актер не скрывает своих чувств к возлюбленной и открыто сообщил в своем микроблоге, что считает ее «абсолютным совершенством». «Это так романтично… Он истинный француз» «Его понять можно… Но зачем он ей? Он же старик уже» «Трогательно так… Красивая свадьба наверно будет» «Очень большая разница… Брак не долго продержится, она его бросит в итоге» «Рада за них. Отличная пара», — разнились мнения интернет-пользователей.

Напомним, что бывший супруг Моники Беллуччи начал встречаться с юной моделью Тиной Кунаки еще в конце лета 2016 года. Именно тогда репортерам впервые удалось сфотографировать пару вместе во время отдыха на Ибице. Впрочем, вскоре актер и модель перестали скрывать свои отношения от поклонников и не раз публично демонстрировали чувства друг к другу на публике. О том, что Кассель сделал Тине предложение, стало известно в марте 2018 года, когда девушка опубликовала в своем микроблоге недвусмысленное фото с кольцом на безымянном пальце.