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В каком возрасте лучше всего создавать семью
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В каком возрасте лучше всего создавать семью 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В двадцать — слишком рано, в сорок — поздновато. Но идеальный возраст для вступления в брак все же существует. The Independent рассказала об исследовании ученых, проводивших опрос среди разновозрастных семейных пар, чтобы определить наилучший возраст для создания семьи. В результате группа научных специалистов под руководством доктора Николаса Вольфингера пришла к заключению о том, что становится семейными людьми предпочтительнее в промежутке от 28 до 32 лет.
«Большинство семейных пар, которые поженились в этом возрасте, чувствуют себя наиболее счастливыми. Процент разводов в данной возрастной категории крайне низкий», -объяснили исследователи свое решение.
Что касается людей, которые обзавелись семейными узами в 20 лет, они, как следует из данных исследования, разводятся чаще всех. В этой категории супругов отмечается самый большой процент разочарований от семейной жизни, отметили авторы работы, — этом способствует то обстоятельство, что к 20 годам люди имеют еще слишком мало жизненного опыта, который бы позволял им лучше справляться с нагрузкой семейной жизни. Вступившие в брак ближе к сорока годам также не слишком счастливы. По словам специалистов, семья в этом возрасте часто создается по принципу «последнего шанса» из опасений, что другой возможности для этого уже не представится. Но именно при таком подходе хорошо узнать и оценить партнера не представляется возможным. Ранее МедикФорум писал о том, после каких свадеб люди разводятся чаще всего.
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