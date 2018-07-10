6 признаков того, что вы целуетесь лучше всех

Вы контролируете свой язык

Во время страстного поцелуя одни люди любят активно использовать язык, тогда как другие предпочитают не слишком-то этим злоупотреблять. И то, и другое вполне допустимо, но молодец тот, кто соблюдает баланс.

Вы угадываете желания партнера

Поцелуй — это танец, а танцоры должны находиться на одной волне. Во время первого поцелуя не всегда можно угадать, чего хочет ваш новый партнер, но круто, если вы пытаетесь. Хорошо целуется тот, кто не навязывает свой ритм, а старается ловить ритм партнера. Кстати, языка это тоже касается: если вы понимаете, что тому, с кем вы целуетесь, нравится «языковая» игра, вы подыгрываете. Если нет, держите свой язык «за зубами». Поцелуй — это не соревнование, а единение. Ловите момент!

Вы целуетесь не только в губы

У вашего партнера есть, например, еще шея и уши (ну это так, из легко доступных мест). И там, кстати, хватает эрогенных зон! Не упускайте прекрасную возможность доставить удовольствие человеку, который вам — как минимум — симпатичен.

Вы используете руки

Целоваться, заложив руки за спину, — не самый романтичный вариант. Прикосновения любимого человека приятны подавляющему большинству из нас. Ваш партнер хочет, чтобы по время поцелуя вы касались его шеи или спины, например. Многих (и женщин, и мужчин) сводит с ума, когда партнер во время поцелуя пропускает их волосы сквозь пальцы. Это заводит, правда заводит!

Вы целуетесь по-разному

Мало кому понравится затяжной однообразный поцелуй минут на 10. А вот если вы чередуете нежный поцелуй со страстным, разбавляя процесс легкими покусываниями, получится круто, точно вам говорим.

Вы заботитесь о личной гигиене

Для того, чтобы хорошо целоваться, нужна уверенность в себе (и своем свежем дыхании). Так что, не забывайте чистить зубы после еды. Банально, но полезно.