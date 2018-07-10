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Страны, в которых женщин гораздо больше чем мужчин
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Страны, в которых женщин гораздо больше чем мужчин 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
По оценкам ООН, на 100 женщин в мире приходится 101,8 мужчин. Разрыв незначительный, но только на первый взгляд — количество мужчин постоянно растет начиная с 1960 года. Кроме того, соотношение мужчин и женщин в мире крайне неравномерно. В арабских странах мужчин гораздо больше, чем женщин, в то время как в странах бывшего Советского союза наоборот ощущается дефицит мужского населения. Вот в каких странах преобладает прекрасный пол. Латвия
Соотношение мужчин к женщинам: 84,8 на 100  В Прибалтике ощущается явный дефицит мужчин — жительницы Латвии не могут найти себе спутника на родине, поэтому часто уезжают на поиски в другие страны Евросоюза. Литва
Соотношение мужчин к женщинам: 85,3 на 100  Ближайшие соседи латышей литовцы также занимают первые места по количеству женщин в стране. Ситуация с деторождением здесь также обстоит печально — все меньше пар находят друг друга и все меньше детей рождается, и это при немаленьком уровне смертности. Мартиника
Соотношение мужчин к женщинам: 84,5 на 100  Небольшой остров в Карибском море можно смело назвать архипелагом женщин — тут одна из самых сильных диспропорций в демографии в пользу женщин. Кюрасао
Соотношение мужчин к женщинам: 85,6 на 100  Еще одно карибское государство, в котором царит демографический матриархат — мужчин сюда впору завозить целыми кораблями. Гваделупа
Соотношение мужчин к женщинам: 86 на 100  Бывшая французская колония, как и ей подобные, очень страдает от недостатка гармонии между местными мужчинами и женщинами, из-за которой население архипелага постоянно сокращается. Украина
Соотношение мужчин к женщинам: 86,3 на 100  Славянские женщины очень красивы, а в Украине их гораздо больше, чем мужчин. Именно поэтому Украина стабильно является проверенным поставщиком «жен на экспорт». Белоруссия
Соотношение мужчин к женщинам: 86,8 на 100  Абсолютно идентичные показатели у еще одной славянской страны из состава бывшего СССР. В Белоруссии идет настоящая охота за качественными мужчинами, которых тут явно недостает. Армения
Соотношение мужчин к женщинам: 86,5 на 100  Армянские женщины красивы и страстны, чего нельзя сказать об армянских мужчинах. Именно поэтому в стране рождается больше девочек, из которых вполне могут вырасти звезды мирового масштаба вроде Ким Кардашьян. Россия
Соотношение мужчин к женщинам: 86,8 на 100  В России, как и в других славянских странах, последние десятилетия наблюдается уверенный рост числа женщин, в то время как мужчин становится меньше и меньше. Причиной тому является образ жизни российских мужчин, из-за которого средний срок их жизни почти на десять лет меньше, чем у женщин. Эстония
Соотношение мужчин к женщинам: 88 на 100  Эстонцы считаются ближайшими родственниками финнов. Местные красотки как на подбор светловолосые и голубоглазые, только вот оценить это по достоинству некому — в стране наблюдается явный дефицит мужчин. Сальвадор
Соотношение мужчин к женщинам: 88,4 на 100  С начала 1990-х годов центральноамериканское государство Сальвадор пребывает в экономическом кризисе. За это время успело значительно упасть число трудоспособных мужчин репродуктивного возраста — тенденция к увеличению числа женщин тут стоит очень остро. Гонконг
Соотношение мужчин к женщинам: 88,5 на 100  Бывшая английская колония, а ныне крупнейший экономический центр мира фактически держится на женских плечах — 12 женщинам из 100 тут не найдется партнера. Португалия
Соотношение мужчин к женщинам: 89,9 на 100  Если следовать сухой статистике, шансов встретить португалку у вас больше, чем португальца. Все дело в том, что в стране катастрофически не хватает мужчин, способных удовлетворить запросы горячих португальских женщин. Аруба
Соотношение мужчин к женщинам: 90,6 на 100  В крошечном государстве, являющимся бывшей голландской колонией, живет всего 100 тысяч человек, из которых женщин — больше половины. Венгрия
Соотношение мужчин к женщинам: 90,8 на 100  В 1990-е годы Венгрия приобрела негласный статус главной страны-поставщика красивых актрис для кино для взрослых. Такая тенденция неудивительна — мужчин тут недостает, а те что есть настолько избалованы женским вниманием, что теряют охотничий навык.
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