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Гайдулян рассказал о своей идеальной девушке
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Гайдулян рассказал о своей идеальной девушке 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Два года назад он отчаянно боролся за жизнь. Актеру Андрею Гайдуляну удалось справиться с онкологией и после восстановления артист женился. Однако брак оказался не слишком удачным и пара подала на развод. А уже сейчас у Гайдуляна новые отношения.
С Дианой Очиловой Андрей был вместе шесть лет. Девушка поддерживала артиста во время борьбы с раком и казалось, что пара прошла все испытания. Но… Через полтора года после свадьбы молодые люди предпочли расстаться. Диана даже назвала имя «разлучницы»: «Как ее там зовут? Вспомнила. „Работа“».
Как выяснилось, после расставания Гайдулян действительно много времени уделял работе, но и о личной жизни не забывал. Уже некоторое время артист в отношениях с актрисой Александрой Велескевич.
«Саша — замечательная. Честно говоря, до нее я никого из своих девушек так долго не добивался. Этим она меня и зацепила — своей неприступностью. Мы долго общались как друзья, я долго ухаживал. А еще она меня буквально уничтожила своим чувством юмора. А потом я ее своим! Ну, а главное, когда я узнал Сашу ближе, то увидел, что она очень добрый и умный человек. И еще у нее шикарные ноги», — признался актер журналистам издания «7 Дней».
Он добавил, что развод был тяжелым, хотя и инициатива расстаться исходила от него. «Разойтись было полностью моим решением, за которое я взял на себя ответственность. Расплачиваться за это тоже буду я. Мне, как религиозному человеку, тяжело далось решение о разводе».
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