В Тунисе пропала семья из Выборгского района

Жительница поселка Каменка Выборгского района Ленинградской области обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках мамы и отчима.

По словам девушки, они улетели на отдых в Тунис 22 июня. С тех пор женщина и ее супруг не выходили на связь. Вернуться в Россию семейная пара должна была 4 или 5 июля, но самолет в Пулково приземлился без них. Мобильные телефоны супругов не отвечают, пишет Online47.

Женщина преподает музыку в средней школе поселка Каменка, ее муж работает водителем маршрутки. Знакомые отзываются о супружеской паре положительно.