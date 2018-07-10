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В Тунисе пропала семья из Выборгского района
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В Тунисе пропала семья из Выборгского района 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Жительница поселка Каменка Выборгского района Ленинградской области обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках мамы и отчима.
По словам девушки, они улетели на отдых в Тунис 22 июня. С тех пор женщина и ее супруг не выходили на связь. Вернуться в Россию семейная пара должна была 4 или 5 июля, но самолет в Пулково приземлился без них. Мобильные телефоны супругов не отвечают, пишет Online47.
Женщина преподает музыку в средней школе поселка Каменка, ее муж работает водителем маршрутки. Знакомые отзываются о супружеской паре положительно.
Сотрудники турагентства, в котором пара из Каменки приобретала путевки, от дочери пропавшей отмахиваются, заявив, что не знают адреса отеля, в котором заселились туристы. Поэтому девушке пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы.
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