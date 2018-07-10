Денис Черышев и адвокат из Испании: что известно о любимой девушке звезды ЧМ-2018

Денис Черышев уже около трех лет встречается с Кристиной Кобе. Знакомство пары произошло при неприятных для футболиста обстоятельствах. У спортсмена возникли проблемы с клубом «Реал» , за который он играл. Ему грозил огромный штраф в 25 миллионов евро. Юристом, который помог ему избежать неприятностей, стала Кристина. За время судебных разбирательств молодые люди лучше узнали друг друга и сблизились. А вскоре после закрытия дела они объявили о романе, — рассказывают историю любви пары на сайте Tntmusic.ru.

Во время ЧМ девушка приехала из Испании, чтобы болеть за футболиста. Нежные объятия пары после матча Россия-Египет попали в объективы.

В своем Instagram Денис Черышев часто выкладывает совместные фото с Кристиной.

Например, на которых они вместе путешествуют.

При этом футболист особо не распространяется об отношениях. Лишь добавляет к фотографиям счастливые и романтичные смайлики.

Аккаунт у девушки в Instagram — закрытый.