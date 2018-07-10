Пэрис Хилтон о своем женихе: «Я никогда раньше не была настолько счастливой»

Пэрис Хилтон , которая в ноябре этого года готовится впервые выйти замуж, продолжает публично признаваться в любви своему жениху, актеру Крису Зилке . В новом интервью Пэрис призналась, что с нетерпением ждет свадьбы и еще никогда не была настолько счастливой — а всё благодаря своему возлюбленному.

37-летняя светская львица в интервью Extra рассказала: «Это бывает настолько редко — встретить такого удивительного человека, мне кажется, что мне невероятно повезло. По жизни я больше всего ценю в людях верность, честность, и к тому же Крис — мой лучший друг. Он для меня — всё, и за всю мою жизнь я еще никогда не была настолько счастливой».

Также Пэрис призналась, что наконец-то определилась со свадебным платьем и уже заказала его — хотя пока у грядущей свадьбы нет ни конкретной даты, ни места проведения. Но в первую очередь Хилтон позаботилась о том, чтобы заказать еще 3 копии своего обручального кольца, которое стоит 2 миллиона долларов — после того, как чуть не потеряла это самое кольцо в ночном клубе.

попкорнnews