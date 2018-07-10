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Звезда «СашаТаня» Андрей Гайдулян встретил новую любовь
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Звезда «СашаТаня» Андрей Гайдулян встретил новую любовь 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью звезда популярных комедийных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян подтвердил журналистам слухи о своем новом романе. Его избранницей стала молодая актриса МХТ имени Чехова Александра Велескевич, расположения которой ему приходилось долго добиваться.
Отметим, что в прошлом году он развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Их брак просуществовал около года. Также недавно 34-летний артист признался, что победил лимфому второй стадии при помощи химиотерапии, передает портал 7days.ru.
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