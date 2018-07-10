«Пышная свадьба — жертва Гименею». Писатель о семье и борьбе за любовь

В России некоторые принципиально не отмечают День святого Валентина. У нас есть свой праздник — День семьи, любви и верности. Его покровители Петр и Февронья, жившие долго и счастливо, удивлявшие всех своей любовью и умершие в один день — причислены к лику святых. Любовь, семья, верность и измены — чувства и понятия, которые каждый трактует по-своему. Писателю, инженеру человеческих душ, разбираться в этой тонкой теме по профессии положено. О том, что есть любовь, в чём мистический смысл свадьбы и почему «тургеневские девушки» вышли из моды, мы расспросили Ларису Новосельскую.

Роман без любви — абсурд

Светлана Лазебная, «АиФ-Юг» : Когда-то девчонкой я записывала в свой дневник мудрые мысли: «Любовь — это книга, а книга — роман. Роман — это сказка, а сказка — обман». Вот почему накануне праздника любви и семьи именно с писателем решила поговорить о любви. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Анна Каренина , Наташа Ростова… Нельзя было писателям обойтись без героинь, тоскующим по мужчине своей мечты? Вообще без любовной линии?

Лариса Новосельская: А вы такой роман читать будете?

— Если только Сорокина или Пелевина…

— Ну, и у этих «буревестников постмодерна» есть «Тридцатая любовь Марины» или кукла-робот Сура, которая исполняет обязанности жены героя. Роман без любви — это абсурд. Само слово означает как жанр, так и человеческое чувство, без которого книга не существует.

— А жизнь без любви существует?

— Я на своём веку такого не встречала. Может, прожила мало? Вот лет бы 100 или 200… Шучу. Хотя меня очень интересует, будет ли человечество развиваться по библейской заповеди «Плодитесь и размножайтесь», или станет одним большим «Чайлдфри» («Сhildfree» — английское слово, которое по-русски означает «свобода от детей». — Ред.). Уже сейчас видно, что трансформация института брака происходит, люди это чувствуют и пытаются сопротивляться. Как? По-разному. Например, устраивают пышные свадьбы на фоне материального неблагополучия. Недавно знакомая бабулька пожаловалась, что все «немецкие» деньги (она признана жертвой войны и получает компенсацию из Германии) вложила в свадьбу внука. В прошлом году так же потратилась на свадьбу внучки, а молодые разбежались. И вдруг мне подумалось: а что, если дорогим торжеством люди приносят жертву богу Гименею? Составляют заговор против нелюбви? Если бы это помогало! Ведь по статистике на 1000 браков за год случается 800 разводов!

Спасение от одиночества

— Ну да, как-то у многих не складывается семейная жизнь, вижу по своим знакомым. Да и в литературе, в кино как-то безрадостно. Раньше в книгах писали «Они жили долго и счастливо», а сейчас, похоже, авторы сидят в засаде, а потом выскакивают и всех убивают. Почему, зачем так мрачно?

— Потому что и читатели, и зрители сами готовы к засаде, надеются на неё и замирают в сладком предвкушении. Есть даже соответствующий термин «саспенс» — в переводе с английского — ожидание ужаса. А как сладострастно уничтожают героев в телепрограммах типа «Давай поженимся» или «Мужчина и женщина»! Убивают пока не физически, но морально, что ещё хуже! Они сводят процесс таинства брака к непрерывным скандалам и находят источник счастья в луженых глотках. Недавно канал ТВЦ с радостью сообщил, что « Нонна Мордюкова ни дня не могла обходиться без мужчины!» Хоть бы покойников грязью не мазали, они ответить не могут! Понимаю, как выгодно ушлым и циничным людям делать деньги на изменённом сознании, они не задумываются над тем, что моральные калеки расшатывают устои семьи, а значит, государства, которое мы трепетно почитаем. Нетрудно сообразить, что модная политика имморализма когда-нибудь сослужит всем очень плохую службу.

— Вы не считаете, что контент, который мы получаем и перевариваем, зависит от запросов самих людей?

— Ну, люди ведь могут в конце концов одобрить и публичные казни на площадях… Хотя я не уверена и в том, что всё зависит от «пропаганды и агитации», это было бы слишком просто. Мы участвуем только в первом действии «общества спектакля». Что будет дальше? Пьесу мы не читали. Режиссёры разные. Будет ли серьёзный сдвиг в человеческих взаимоотношениях на фоне удлинения жизни? Продления молодости? Гендерного равенства? Если будет, то в какую сторону? Старые нравоучительные фильмы типа «А если это любовь?» позовут назад, к целомудрию? Или в разных вариантах «Садового кольца» продолжится сортировка пороков, и населению будет разрешено грешить на всю катушку? Предсказать сложно. Но судя по тому, что естественность уходит, а молодым людям мир представляется компьютерной игрой, тургеневские девушки и юноши определённо вышли из моды.

— Но семья-то из моды не выходит?

— Да, семья спасает людей от одиночества, а дети — от бесцельности существования. Любовь — великая и светлая сила — толкает людей в объятия друг друга. А вот соответствовать ей могут далеко не все. В этом, кстати, смысл моей книги «Бедные мы, бедные… » Бедные не в финансовом плане, а в душевном, эмоциональном. Страдаем от жестокости близких, обвиняем их, любим, но… любить не умеем. Посмотрите нашумевший фильм Звягинцева «Нелюбовь» с незатейливым актуальным сюжетом о типичной молодой семье на грани развода, с ненужным ребёнком, пропадающим без вести. Муж и жена беспрерывно скандалят и грезят о новой, счастливой жизни с новыми мужчиной и женщиной… Эта жизнь настаёт, но всё повторяется заново: счастья нет, потому что любить эти люди не умеют. А как научиться, не знают.

Зачем Герасим утопил Муму?

— В общем, как писал А. П. Чехов, женись хоть по любви, хоть без любви, — результат будет одинаков?

— Не всё так мрачно, тем более, что сам классик нашёл своё счастье. И в наше время есть много семей-долгожителей, где царят лад и согласие. В чём их секрет? Думаю, не в том, что накал чувств не спадает до золотой свадьбы. Просто люди начинают нуждаться друг в друге. Становятся друзьями, единомышленниками, родственниками. Обладают культурой взаимоотношений. Не роняют своё достоинство, но и не уничтожают чужое. И… на них не действует пропаганда, внушающая молодой глупенькой женщине, что развестись не страшно. Что если она (с ребёнком!) уйдёт от мужа, тут же встретит миллионера! Каждый вечер варится адское зелье из зависти, ревности, грязи и выливается с экрана на пустую голову. Так удивительно ли, что только 20 процентов браков не распадаются в первый же год?

— И что делать?

— А зачем Герасим утопил Муму? Старая шутка, но копья двести лет вокруг проблемы ломаются. Ясно одно: мужик не собачку, а себя убил! Сердце своё из груди вырвал! Значит, за любовь надо бороться, её надо защищать. Толерантная к компромиссам, она не терпит предательства и… лени. Ведь мы в ответе за тех, кого полюбили и за тех, кто полюбил нас.

А что будет потом… Я часто вспоминаю культовый роман моей юности «Туманность Андромеды», где описывается общество будущего, где нет места семье. Люди просто встречаются и просто передают плоды своих встреч на воспитание государству. У писателя Ефремова они счастливы. Но верит ли читатель этому стерильному, гламурному счастью? Да нет, конечно. Какое-то оно пресное, невкусное. Поэтому и книгу эту уже никто не читает…