Лишь бы был: готовы ли современные женщины терпеть любого «милого»?

«Деньги потерял — ничего не потерял, мужество потерял — все потерял», — гласит народная мудрость. Но что если потеряна вера в мужество? Канадский ученый Джордан Питерсон, например, утверждает, что на Западе разворачивается беспрецедентный кризис мужественности, а привела к этому феминистская революция. Стоит ли беспокоиться на этот счет жительницам России? Психолог Анетта Орлова считает, что российские женщины предъявляют к мужчинам слишком заниженные требования.

"Российские мужчины не могут пожаловаться на женщин. Дефицит нормальных мужчин привел к тому, что выросли требования к женщинам. Вот посмотрите на улице — идет пара, женщина ухоженная, видно, что занимается собой, да еще и работает. И она радуется, что рядом с ней идет какой-то непонятный «персонаж» — тут «был бы милый рядом». Поэтому в нашей культуре женщины очень стараются сохранить отношения, в то время как мужчины имеют отношения на стороне. Российские женщины все-таки очень малотребовательны", — считает Анетта Орлова.

Какие слова можно привести в защиту мужчин на фоне революции феминизма во всем мире?

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