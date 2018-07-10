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«Уничтожила чувством юмора и шикарными ногами»: Андрей Гайдулян рассказал о своей новой возлюбленной
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«Уничтожила чувством юмора и шикарными ногами»: Андрей Гайдулян рассказал о своей новой возлюбленной 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
34-летний Андрей Гайдулян и 26-летняя Александра Велескевич встречаются уже более полугода. На днях актер впервые откровенно рассказал об этом романе.
Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян совсем недавно развелся с супругой Дианой Очиловой, но с тех пор уже успел начать новый роман и даже съехаться с возлюбленной. Тем не менее актер предпочитал не рассказывать журналистам об избраннице — Александре Велескевич. Однако на днях Андрей все же сделал исключение и дал откровенное интервью.
«Саша — замечательная. Честно говоря, до нее я никого из своих девушек так долго не добивался. Этим она меня и зацепила — своей неприступностью. Мы долго общались как друзья, я долго ухаживал. А еще она меня буквально уничтожила своим чувством юмора. А потом я ее своим! Ну, а главное, когда я узнал Сашу ближе, то увидел, что она очень добрый и умный человек. И еще у нее шикарные ноги!» — признался Гайдулян в беседе с редактором журнала «7 дней».
Любопытно, что в этом же интервью Андрей подчеркнул, что все же сам принял непростое для него решение о разводе с Дианой Очиловой, хотя девушка заявила, что ушла от мужа, устав от его комментариев по поводу ее лишнего веса.
Фото: Екатерина Бураева/ Starface.ru, Instagram
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