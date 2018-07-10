Ижевские молодожены: «Позвонил и сказал: „В апреле у нас свадьба!“

Диана и Андрей Харисовы

Он так был погружен в свои проблемы, что совсем не обратил на меня внимание! Меня это, конечно, задело, и я решила добиться его! вспоминает Диана историю своего знакомства с будущим мужем.

Диана и Андрей познакомились в 2014 году, когда вместе ехали на машине с другом. Несмотря на то, что девушка не сразу запала в сердце Андрея, судьба их постоянно сталкивала.

При знакомстве ребята соврали друг другу о своем возрасте. Позже выяснилось, что Андрей старше Дианы на 9 лет Фото: Гульназ Асадуллина

Мы постоянно сталкивались в одной компании и со временем начали близко общаться, но сразу договорились не влюбляться рассказывает Диана. Несмотря на это, мы решили праздновать Новый год вместе. В ту ночь мы проболтали до 6 утра, играя в правду или ложь и именно тогда Андрей предложил мне стать его девушкой!

Кстати, у Андрея это были первые серьезные отношения, поэтому ему очень непросто давались все романтичные поступки, которые так любят девочки.

Подготовились к свадьбе за месяц Фото: Гульназ Асадуллина

Однажды на день рождения он мне подарил колечко, но это было не в торжественной обстановке, а когда мы отдыхали дома и просто сидели на диване, смеется девушка. А в другой раз Андрей хотел порадовать меня сюрпризом на 14 февраля. Он пригласил меня в гости, но почему-то позвал и своего друга. Втроем мы пили чай и говорили обо всем на свете. Я успела расстроиться, что день всех влюбленных мы проводим не вдвоем, а потом друг ушел, в другой комнате я увидела стол, накрытый для двоих и букет моих любимых цветов. Только в этот момент мне уже надо было бежать домой, потому что родители не разрешали гулять мне дольше 11 вечера.

Свадьбу влюбленные сыграли 14 апреля 2018 года Фото: Гульназ Асадуллина

По словам девушки, предложение не было романтичным, однако этот момент Диана запомнит на всю жизнь, ведь Андрей поставил любимую перед фактом!

Он мне позвонил и сказал: В апреле у нас будет свадьба, потому что только на это время мне дают отпуск!, вспоминает Диана. Сказать, что я была в шоке ничего не сказать! Я мечтала о необычном предложении, но что оно будет настолько необычным, я даже не предполагала.

Свадьбу влюбленные сыграли 14 апреля 2018 года. За неделю до торжества Диана заболела бронхитом, а на самой свадьбе у девушки поднялась температура.

Из-за всей этой ситуации у меня испортился макияж, из-за ветреной и дождливой погоды распустились все локоны, а низ платья нам с подружками вообще пришлось стирать прямо в кафе перед банкетом, смеется Диана.

Общий бюджет: 250 000 Образ невесты: 35 000 Образ жениха: 20 000 Фотограф: 15 000 Банкет: 70 000 Декор: 10 000 Прочие траты: 100 000 Количество гостей: 35