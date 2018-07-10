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Сергей Шнуров объявил, что готов к новым отношениям
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Сергей Шнуров объявил, что готов к новым отношениям 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей и Матильда Шнуровы были счастливы в браке восемь лет, но чуть больше месяца назад пара объявила о разводе. Это стало большой неожиданностью не только для поклонников, но и друзей супругов, которые и не знали о том, что у пары есть проблемы в отношениях
Ни для кого не секрет, что за время их брака Сергей не раз изменял жене, однако Матильда прощала мужу другие увлечения, а также смогла помочь Шнурову победить его пристрастие к алкоголю — Сергей хоть и не до конца отказался от вредных привычек, но стал выпивать гораздо меньше. Некоторое время назад в СМИ ходили слухи о том, что именно Матильда стала виновницей развода. Якобы женщина стала чаще выпивать и начала изменять мужу.
Шнуров же косвенно подтвердил догадки поклонников и журналистов и написал пронзительное стихотворение, в котором обвинил жену в обмане. Матильда не хочет говорить о болезненном разводе и все еще приходит в себя, тогда как Сергей, судя по всему, уже вполне оправился от расставания с супругой и готов начать встречаться с другими женщинами.
«Чищу старое удило для очередной рыбалки», — пишет музыкант в своем микроблоге. Поклонники артиста сразу же сделали вывод, что Шнуров намекает на то, что готов к новым отношениям. Многие подписчики подбадривают артиста. а другие до сих пор надеются, что Сергей и Матильда воссоединяться, а развод — это всего лишь пиар-ход.
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