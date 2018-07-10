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Свадебный фотограф узнал о несовершеннолетии невесты и побил жениха на турецкой свадьбе
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Свадебный фотограф узнал о несовершеннолетии невесты и побил жениха на турецкой свадьбе 

360tv.ru 1 час назад
Турецкий фотограф Онур Альбайра попытался остановить свадьбу и напал на жениха, узнав, что его невеста не достигла совершеннолетия. Об этом мужчина сообщил в социальной сети Facebook.
По словам фотографа, жених заказывал у него съемку один. Невесту Онур увидел непосредственно на торжестве.
Онуру показалось странным, что девушка в такой день выглядела испуганной. Он решил поинтересоваться ее возрастом у жениха. Тот сказал, что невесте 15 лет. После этого фотограф отказался работать, потребовав остановить свадьбу.
Жених, в свою очередь, заявил, что фотограф подписал контракт и обязан продолжать съемку. После того, как Онур попытался покинуть торжество, мужчина набросился на него и завязалась драка.
В результате разборки жених остался с разбитым носом.
«Если вы спросите меня, поступил бы ли я так снова, я скажу: «Да». Дети-невесты — жертвы жестокого обращения, и никакая сила не заставит меня фотографировать ребенка в свадебном платье», — заявил фотограф.
Его поступок поддержали и пользователи Сети Facebook. Запись собрала больше 10 тысяч лайков.
В пермском ночном клубе «Дом культуры» за отказ сделать совместную фотографию избили Андрея Ширмана, популярного артиста, выступающего под сценическим именем DJ Smash. Это произошло в ночь на 10 февраля во время отдыха с друзьями в пермском ночном баре «Дом культуры». По словам музыканта, били его депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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