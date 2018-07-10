Свадебный фотограф узнал о несовершеннолетии невесты и побил жениха на турецкой свадьбе

Турецкий фотограф Онур Альбайра попытался остановить свадьбу и напал на жениха, узнав, что его невеста не достигла совершеннолетия. Об этом мужчина сообщил в социальной сети Facebook.

По словам фотографа, жених заказывал у него съемку один. Невесту Онур увидел непосредственно на торжестве.

Онуру показалось странным, что девушка в такой день выглядела испуганной. Он решил поинтересоваться ее возрастом у жениха. Тот сказал, что невесте 15 лет. После этого фотограф отказался работать, потребовав остановить свадьбу.

Жених, в свою очередь, заявил, что фотограф подписал контракт и обязан продолжать съемку. После того, как Онур попытался покинуть торжество, мужчина набросился на него и завязалась драка.

В результате разборки жених остался с разбитым носом.

«Если вы спросите меня, поступил бы ли я так снова, я скажу: «Да». Дети-невесты — жертвы жестокого обращения, и никакая сила не заставит меня фотографировать ребенка в свадебном платье», — заявил фотограф.

Его поступок поддержали и пользователи Сети Facebook. Запись собрала больше 10 тысяч лайков.