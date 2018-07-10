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Кейли Куоко прооперировали спустя неделю после бракосочетания
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Кейли Куоко прооперировали спустя неделю после бракосочетания 

Russianshowbiz.info 17 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Кейли Куоко не смогла насладиться медовым месяцем. Об этом она сообщила своим поклонникам, выложив снимки и видео, сделанные после операции, которую звезда «Теории большого взрыва» перенесла спустя неделю после свадьбы.
На снимках видно, что у Кейли что-то с рукой, но что за беда стряслась с девушкой неизвестно. Куоко выглядит совершенно опустошенной, а ее супруг Карл Кук кажется, наоборот, абсолютно бодрым и позитивным.
Мужчина окружил супругу вниманием и заботой, помогает Кейли восстановиться после операции и справляться с повседневными простыми прическами, которые девушка сама сделать не в состоянии.
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