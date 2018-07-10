Милые бранятся: Рианна на отдыхе в Мексике со своим бывшим возлюбленным 

Около месяца назад стало известно о том, что сердце Рианны вновь свободно. 30-летняя певица разорвала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем из Саудовской Аравии. По словам анонимного источника, именно певица выступила инициатором разрыва, потому что в последнее время «она устала от мужчин».
Судя по всему, чувства все же не остыли. Бывших возлюбленных застукали на мексиканском курорте. Однако пара выглядела отнюдь не счастливой, поэтому делать выводы о воссоединении пока рано. Фотографы подловили их за ссорой: явно недовольная Рианна активно жестикулировала в адрес Хассана. Будем надеяться, что милые бранятся — только тешатся.