Милые бранятся: Рианна на отдыхе в Мексике со своим бывшим возлюбленным

Около месяца назад стало известно о том, что сердце Рианны вновь свободно. 30-летняя певица разорвала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем из Саудовской Аравии. По словам анонимного источника, именно певица выступила инициатором разрыва, потому что в последнее время «она устала от мужчин».