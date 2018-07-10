7 мифов про пенис 

Не всему, что говорят про пенис, можно верить. Женщины устроены непросто, но и мужчин есть свои «сложности».
Он твердеет с помощью силы мысли
На самом деле нет. Мужчины признаются, что частенько у них встает в самый неподходящий момент, а вот когда дело доходит до секса с симпатичной девушкой, пенис напрочь отказывается принимать нужное положение. Здесь и волнение, и неуверенность в своих силах, и куча разных факторов, о которых мы вам уже рассказывали. Убедить капризного «друга» получается не всегда.
Чтобы пенис встал, его достаточно потрогать
Ну нет. Мы всегда вам говорили, что секс — в голове. Если мужчина по каким-то причинам (см. выше) не готов, то можно сколько угодно стараться, но волшебная кнопочка не сработает.
Пенис нельзя сломать
Возможно, вы будете смеяться (хотя, какой уж тут смех), но перелом пениса — не такая уж редкая травма! Нанести ее можно только тогда, когда член находится в возбужденном состоянии, так что, в следующий раз постарайтесь быть чуть аккуратнее в позе наездницы.
Внутри пениса — кость
Нет, девочки, нет. Подумайте сами: если бы внутри члена была кость, он был бы твердым всегда, а так нет.
За ним легко ухаживать
Мужчины уверяют, что вовсе нет. Если ваш партнер мужественно избавляется от растительности, он достоин уважения: бритье в том самом месте требует особой деликатности. Кроме того, мужчинам (особенно обрезанным) не всегда легко подобрать идеальное белье — такое, чтобы нигде не натирало.
Если у мужчины большой размер ноги, у него большой член
Нет. Вообще никакой связи между этими двумя величинами не наблюдается: ученые это уже научно доказали.
Маленький член в «спокойном» состоянии = маленький возбужденный член
А вот и нет. По статистике при возбуждении член может увеличиваться до трех (!) раз. Так что, не спешите огорчаться, если увидели его не в «полной боевой готовности».