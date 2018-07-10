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7 мифов про пенис
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7 мифов про пенис 

SNCmedia.ru 40 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Не всему, что говорят про пенис, можно верить. Женщины устроены непросто, но и мужчин есть свои «сложности».

Он твердеет с помощью силы мысли

На самом деле нет. Мужчины признаются, что частенько у них встает в самый неподходящий момент, а вот когда дело доходит до секса с симпатичной девушкой, пенис напрочь отказывается принимать нужное положение. Здесь и волнение, и неуверенность в своих силах, и куча разных факторов, о которых мы вам уже рассказывали. Убедить капризного «друга» получается не всегда.

Чтобы пенис встал, его достаточно потрогать

Ну нет. Мы всегда вам говорили, что секс — в голове. Если мужчина по каким-то причинам (см. выше) не готов, то можно сколько угодно стараться, но волшебная кнопочка не сработает.

Пенис нельзя сломать

Возможно, вы будете смеяться (хотя, какой уж тут смех), но перелом пениса — не такая уж редкая травма! Нанести ее можно только тогда, когда член находится в возбужденном состоянии, так что, в следующий раз постарайтесь быть чуть аккуратнее в позе наездницы.

Внутри пениса — кость

Нет, девочки, нет. Подумайте сами: если бы внутри члена была кость, он был бы твердым всегда, а так нет.

За ним легко ухаживать

Мужчины уверяют, что вовсе нет. Если ваш партнер мужественно избавляется от растительности, он достоин уважения: бритье в том самом месте требует особой деликатности. Кроме того, мужчинам (особенно обрезанным) не всегда легко подобрать идеальное белье — такое, чтобы нигде не натирало.

Если у мужчины большой размер ноги, у него большой член

Нет. Вообще никакой связи между этими двумя величинами не наблюдается: ученые это уже научно доказали.

Маленький член в «спокойном» состоянии = маленький возбужденный член

А вот и нет. По статистике при возбуждении член может увеличиваться до трех (!) раз. Так что, не спешите огорчаться, если увидели его не в «полной боевой готовности».
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Женский форум
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