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Селена Гомес отдохнула на яхте после новости о помолвке Бибера
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Селена Гомес отдохнула на яхте после новости о помолвке Бибера 

Мир24 36 минут назад
Известие о быстрой помолвке бывшего возлюбленного Джастина Бибера удивило, но не сломило американскую актрису и певицу Селену Гомес, сообщает портал RadarOnline со ссылкой на источник.
По его словам, сначала актриса восприняла новость о помолвке Бибера с американской моделью Хэйли Болдуин, как очередную шутку.
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Публикация от Theresa Marie Mingus (@tmarie247)
8 Июл 2018 в 12:26 PDT  «Сначала Селена не верила в новость. Затем была немного шокирована, но тем не менее, она не сломлена морально. Она закончила отношения с Бибером уже давно раз и навсегда», — рассказал собеседник портала.
Источник отметил, что певице нечего уже сказать экс-возлюбленному и она желает лишь хороших отношений с Хэйли Болдуин.
Между тем Селена Гомес не стала грустить и отправилась на отдых на яхте вместе со своими друзьями. В частности, в компании своей помощницы и подруги Терезы.
Стоит отметить, что запутанные отношения Бибера и Гомес длились на протяжении почти восьми лет. Они то расставались, то сходились вновь. Весной этого года пара вновь рассталась. Спустя пару недель Бибер стал встречаться с Хэйли Болдуин, с которой также был в отношениях в 2015 году.
Накануне СМИ сообщили, что Бибер сделал предложение Болдуин во время отдыха на Багамах, куда пара отправилась вместе. Хэйли ответила согласием. Позднее певец опубликовал пост, где отметил, что у него начинается новая глава в жизни.
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